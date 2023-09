In u mondu di u travagliu sempre in evoluzione, i novi impieghi spessu dumandanu novi parolle per discrìviri. Quandu a tecnulugia avanza, certi impieghi diventanu obsoleti mentre chì altri emergenu, purtendu à un cambiamentu di a lingua accumpagnata. A discontinuazione di l'iPod, per esempiu, ùn hà micca sradicatu u terminu "pod" da u nostru vocabulariu. Invece, hà datu nascita à una famiglia di occupazioni ligati à podcasts è produzzione audio.

U terminu "pod" stessu hà una longa storia, chì data di u 17u seculu quandu era usatu per discrìviri sementi di legumi o granu di sementi. A ciencia fiction hà ancu ghjucatu un rolu in a furmazione di a parolla. In l'anni 1950, ci eranu referenze à "Pod People" - alieni cum'è a pianta mandati per riplicà l'omu. Questa cunnessione trà i pods è a scienza ficzioni hà influinzatu u nome di u lettore di musica d'Apple, l'iPod.

Cricket, un sport amatu cù una storia ricca, hà ancu cuntribuitu à l'evoluzione di i tituli di u travagliu. Gideon Haigh è Peter Lalor, ghjurnalisti è scrittori rinumati, sò avà cunnisciuti cum'è podcaster chì presentanu "Cricket, Etcetera". Questa fusione di cricket è tecnulugia hà risultatu in l'emergenza di u rolu di podcaster di cricket. Oghje, una ricerca rapida nantu à i siti web di u travagliu revela più di 200 pusizioni ligati à i podcasts, cumpresi copywriters, audio imagers (designers di sonu) è narratori.

Tuttavia, ùn hè micca solu a tecnulugia è l'intrattenimentu chì formanu i tituli di u travagliu. U rumanzu di Inga Simpson "Willowman" ci introduce à u terminu "pod shaver" - qualcunu chì scolpisce baccelli di salice in pipistrelli di cricket. Ancu s'è u terminu pò esse abbandunatu da l'Oxford English Dictionary, parechji accademichi sustennu chì ci hè una rinascita di rasatura di pod, postu chì l'imprenditori rurali in u Regnu Unitu riportanu autentichi batti di cricket artighjanali.

A cunnessione trà u travagliu è a lingua hè innegabile. U travagliu, essendu una parte significativa di a nostra vita, necessita a creazione di novi parolle per discrìviri e professioni emergenti. Cum'è un pipistreru hè scolpitu da un salice chì cresce, queste parolle ci aiutanu à capisce è à articulà i modi evolutivi di esse. Mentre i travaglii ponu passà di moda o diventanu obsoleti, ci sò casi, cum'è u pod shaver, induve ponu sperimentà una rinascita. Cumprendu l'interazione trà u presente, u passatu è u futuru, pudemu avè una visione più profonda di u mondu di u travagliu sempre cambiante.

Fonti:

- Jim Bright, Cunsigliu di Gestione di Carriera

- U rumanzu di Inga Simpson "Willowman"

- Documentu di l'accademici di Nottingham presentatu à a Cunferenza di l'imprenditorialità rurale