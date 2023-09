Apple hà da cambià u portu di carica è i cavi in ​​i so iPhones per a prima volta in 11 anni per rispettà i regulamenti di l'UE. A lege di l'Unione Europea impone à tutti i telefuni di utilizà u standard USB-C, è Apple hè previstu di aduttà stu standard in i so mudelli iPhone futuri. Tuttavia, stu cambiamentu vene cun un costu per i clienti.

U novu cable di carica serà incompatibile cù i mattoni di carica attuale chì parechji prupietari di l'iPhone utilizanu. In u risultatu, i novi prupietari di l'iPhone puderanu cumprà un adattatore di alimentazione £ 19.99 separatamente. Questa spesa addiziale aghjunghje à u costu dighjà elevatu di l'ultimi mudelli iPhone, cù l'iPhone 15 vicinu à £ 2,000.

A decisione di Apple di ùn include più adattatori di energia cù i novi iPhones hè un tentativu di riduce i rifiuti elettronichi. Tuttavia, questu significa chì i clienti chì anu aghjurnatu da i mudelli più vechji truveranu chì i so adattatori esistenti ùn funzionanu micca cù i novi dispositi. Stu cambiamentu pò purtà à frustrazione, cunziddi chì u standard USB più anticu hè sempre assai utilizatu.

Per affruntà stu prublema, Apple incuraghjia u so staffu di a tenda à vende adattatori di muru à fiancu à i novi iPhones. A cumpagnia hà digià trasfurmatu i so ultimi iPads è laptops à cunnessione USB-C, è l'iPhone hè u prossimu dispositivu per sottumette stu cambiamentu.

U portu USB-C offre una velocità di carica più veloce è trasferimenti di dati cumparatu cù u vechju portu USB-A. Mentre chì l'adattatori di carica di l'iPhone più vechji di parechje persone utilizanu u portu USB-A, i novi iPhone sò previsti per include un cable cù u standard USB-C à i dui estremità.

Malgradu u putenziale inconveniente è u costu aghjustatu per i clienti, Apple applica stu cambiamentu di portu di carica in u mondu. À a fine di l'annu prossimu, tutti i telefoni venduti in l'Unione Europea devenu aduttà u standard USB-C.

L'analisti speculanu chì stu cambiamentu pò influenzà a vendita di l'iPhone, postu chì i futuri cumpratori puderanu ritardà e so aghjurnamenti. U prezzu di i mudelli di l'iPhone 15 più caru hè previstu di stà à £ 849, ma l'analista predicanu chì i mudelli "Pro" più caru vederanu aumenti di prezzu.

In generale, a decisione d'Apple di rispettà i regolamenti di l'UE in quantu à u cambiamentu di u portu di carica pò pone sfide per i clienti, ma si allinea cù i sforzi globali per standardizà a connettività di u dispositivu.

Definizione:

- USB-C: L'USB-C (o USB Type-C) hè un standard universale per a carica è u trasferimentu di dati chì offre velocità più veloce cumparatu cù u standard USB-A più anticu.

- USB-A: L'USB-A hè u portu USB standard chì hè statu largamente utilizatu per a carica è u trasferimentu di dati in l'urdinatori, vitture è adattatori di carica.

Fonti:

- Nisuna fonti furnite.