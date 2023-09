Unlock Features Hidden in iMessage per Mandate Testi Speciali

Avete mai vulutu chì pudete mandà più cà solu un missaghju regulare in l'app iMessage di u vostru iPhone? Ebbè, risulta chì ci hè un menu oculatu riccu di funzioni intelligenti chì pudete avè mancatu.

Unu di i migliori scherzi ammucciati in iMessage hè a capacità di mandà un missaghju splodente chì inunda a pantalla di u telefunu di u destinatariu. Immaginate a so sorpresa quandu u vostru messagiu riempia tutta a so visualizazione! Ma ùn hè micca tuttu - ci sò altri tipi di testu speciale chì pudete mandà ancu.

Sicondu Apple, in l'app Messaggi, pudete animà un missaghju unicu cù un effettu di bolla o riempie a pantalla di u messagiu tutale cù un effettu di schermu pienu cum'è palloncini o confetti. Pudete ancu mandà un missaghju persunale cù tinta invisibile chì resta sfucata finu à chì u destinatariu scorri per revelà.

Allora cumu si sblocca stu menu oculatu? Hè simplice. Basta à toccu u missaghju chì vulete mandà, cum'è una catena di emoji, è invece di toccu l'icona Invia, appughjà è tene premutu invece. Voila! Un menu secretu appariscerà cù parechje opzioni per voi di sceglie.

A tabulazione Screen in u menù hidden vi permette di mandà un missaghju esplodente chì inunda u telefunu di u destinatariu cù u vostru testu. Ma ci sò ancu altre opzioni chì vale a pena spiegà. Se sceglite Slam o Loud, u missaghju esce per u destinatariu, mentre Gentle significa chì u missaghju "arrivarà dolcemente".

A funzione più utile trà queste opzioni nascoste hè chjamata Invisible Ink. Oculta u missaghju sia per voi sia per u destinatariu finu à chì hè revelatu cù un colpu di u dito. Questu pò prutege e vostre conversazioni da sguardi indiscreti è ancu permette di discutiri in modu sicuru spoilers di TV o filmi in un chat di gruppu.

Cù sti funziunalità ammucciatu in iMessage, vi ponu aghjunghje un pocu flair extra è surpresa à i vostri missaghji. Allora vai avanti è cuminciate à spiegà u menu oculatu - pudete truvà altri trucchi è sorprese in u caminu!

