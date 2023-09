Un ricercatore anzianu scopre u Hack di iPhone Zero-Click Utilizendu u Spyware di u Gruppu NSO

Una urganizazione di a sucità civile basata in Washington hè stata recentemente vittima di un pirate remotu utilizendu spyware sviluppatu da a ditta israeliana NSO Group. A violazione hè stata scuperta da John Scott-Railton, un ricercatore senior in a Munk School di l'Università di Toronto. Dopu avè signalatu l'incidentu, Apple hà investigatu rapidamente è patched a violazione.

U strumentu di pirate Pegasus di NSO Group hè statu u sughjettu di sanzioni di i Stati Uniti dapoi u 2021 per via di u so usu da certi guverni per indirizzà i ghjurnalisti è i dissidenti fora di e so fruntieri. Stu pirate particulari cade in a categuria di un pirate di clic cero, chì ùn deve micca interazzione di l'utilizatori per u malware per installà u software di surviglianza in i dispositi mobili.

Scott-Railton hà enfatizatu a gravità di questu attaccu, mettendu in risaltu u fattu chì era un attaccu zero-click attivamente utilizatu contr'à a sucità civile. Hà elogiatu Apple per affruntà prontamente u prublema. Citizen Lab, l'urganizazione di ricerca Scott-Railton chì travaglia, hà chjamatu a catena di sfruttamentu BLASTPASS in un blog post, nutendu a so capacità di cumprumette l'iPhones chì correnu l'ultima versione di u sistema operatore Apple senza alcuna interazzione vittima.

U Gruppu NSO, però, hà rispostu à e rivendicazioni dicendu a so incapacità di affruntà l'allegazioni mancanti di ricerca di sustegnu. A cumpagnia hà sustinutu prima chì Pegasus ùn travaglia micca in numeri di telefunu cù u codice di paese "+1" utilizatu in i Stati Uniti è u Canada. L'individuu è l'urganizazione mirati ùn sò micca stati identificati.

Citizen Lab, chì hà precedentemente espostu i metudi di pirate di clic zero di NSO Group, ricumanda di attivà u Modu Lockdown in i dispositi per quelli chì anu un risicu aumentatu. U Modu Lockdown limita significativamente l'usu di l'app è e funzioni, cum'è bluccà a maiò parte di l'allegati di messagi.

L'incidentu mette in più luce nantu à l'attività di u Gruppu NSO, chì anu affruntatu un scrutiniu crescente in u mondu. U Senatu di Pulonia hà publicatu recentemente un rapportu d'investigazione chì dichjara violazioni custituziunali è ingiustizie durante l'elezzioni parlamentari 2019 per via di l'usu di Pegasus. Inoltre, u guvernu israelianu hà lanciatu una cumissioni per investigà u putenziale misu di u spyware di NSO Group da a polizia in investigazioni criminali.

Fonti:

