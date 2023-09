L'iPhone 15 hè u prossimu rimpiazzamentu di u desktop?

Apple hè pronta à revelà l'iPhone 15 in un avvenimentu speciale dumani, è i rumuri suggerenu chì vene cun un connettore USB-C, rimpiazzà u cunnessu Lightning chì hè statu u standard da l'iPhone 5. U novu iPhone hè ancu previstu di presentà. un portu Thunderbolt, chì offre opzioni di input è output ampliate per dati, display, putenza è più.

Cù questi aghjurnamenti di hardware, l'iPhone puderia diventà un dispositivu trasformativu in u paisaghju di l'informatica. Cumpetituri cum'è Samsung anu digià esploratu cumu i smartphones ponu duppià cum'è rimpiazzamenti di desktop, cù DeX di Samsung chì offre una sperienza di desktop competente. I rumuri suggerenu chì Android pò ancu introduci un modu di desktop nativu prestu.

Mentre Apple ùn hà micca dimustratu cumplettamente chì iPadOS pò rimpiazzà un ambiente di computing desktop, u putenziale hè immensu. Un iPhone 15 cù un portu USB-C è capacità Thunderbolt puderia funziunà cum'è un cliente sottile di sacchetta, chì permette à l'utilizatori di cunnette cù display esterni è dispositivi di input induve è quandu anu bisognu.

Attualmente, l'iPhones anu capacità limitate quandu sò cunnessi à un display esternu. L'utilizatori ponu riflette solu a schermu di u so dispositivu o u video di output à una risoluzione ottimizzata per a visualizazione di TV o monitor, lascendu u restu di l'interfaccia senza toccu.

Tuttavia, un iPhone chì pò prughjettà una sperienza cum'è desktop quandu cunnessu à una schermu puderia rimpiazzà un laptop per parechji utilizatori. I prucessori putenti di l'iPhone, chì sò ancu usati in i Mac, anu u rendimentu necessariu per i travaglii cum'è l'email, a navigazione web, a riproduzione di video è ancu l'editura di foto. iPadOS offre digià funziunalità simili nantu à u stessu hardware.

Mentre Apple pò risicà di cannibalizà u so propiu mercatu Mac, a cumpagnia hà storicamente abbracciatu opportunità per guidà cambiamenti di paradigma in l'usu di u dispositivu. L'annunziu di l'iPhone di dumani puderia marcà l'iniziu di una nova era per i telefoni smartphones, ma resta incerta se un modu di desktop serà introduttu quist'annu o in u futuru.

In cunclusione, u potenziale connettore USB-C di l'iPhone 15 è u portu Thunderbolt puderianu pusizioni cum'è un veru sustitutu di desktop. Se Apple sceglie di sfruttà sta opportunità è di redefinisce u cuncettu di un smartphone resta da vede.

