Cù a liberazione assai attesa di l'ultima versione di u pruduttu più vendutu d'Apple, l'iPhone, à pocu ore di distanza, l'eccitazione cresce. Malgradu a pressione di l'UE è a Cina in l'ultime settimane, Apple cuntinueghja à duminà u mercatu di i telefoni intelligenti. Tuttavia, a vendita globale di smartphones hè in calata, è l'attesa cuffie di realtà virtuale Apple ùn serà micca dispunibule finu à l'annu prossimu. L'auriculare hè previstu di avè un prezzu di $ 3,500 (£ 2,780) o u so equivalente in munita nigeriana, ₦ 2,749,220.022.

Intantu, i dilettanti d'Apple aspettanu ansiosamente l'inaugurazione di l'iPhone di 16a generazione, un dispositivu chì hà rivoluzionatu u mercatu di i telefoni intelligenti dapoi a so introduzione in u 2007. Malgradu a mancanza di previsioni ufficiali da Apple, ci sò digià quasi cinque miliardi di risultati di ricerca di Google per " iPhone 15 ". L'especulazioni è e fughe suggerenu chì i novi mudelli seranu più ligeri cù un chip migliuratu, una vita di a bateria megliu, capacità di càmera rinfurzata, è un chassis di titaniu.

Unu di i mutivi per chì a vendita di smartphones rallenta in u mondu hè chì i cunsumatori mantenenu i so dispositi per periodi più longu. Questu hè micca solu per u costu, ma ancu perchè u desideriu di l'aghjurnamenti hè diminuitu. Ben Wood, un espertu di smartphone, crede chì Apple hà capitu chì mantene un altu volumi di iPhones solu hè un successu significativu.

À l'avvenimentu annuale di settembre, Apple hè previstu di mostrà u novu iPhone in una stravaganza teatrale, mettendu in risaltu e capacità di rendiment di a cumpagnia. Tuttavia, un sviluppu fisicu notevuli in l'iPhone 15 hè l'inclusione di un portu di cavu di carica USB-C. Questu serà più faciule per cunnette l'iPhone cù altri dispositi chì utilizanu USB-C, à u cuntrariu di u cable di fulmine propiu utilizatu attualmente da l'iPhone.

Mentre Apple insiste chì u cambiamentu di i prudutti porta à una innovazione più grande, l'UE hà mandatu chì tutti i dispositi portatili sò cumpatibili cù un caricatore universale da dicembre 2024. U guvernu cinese hà ancu pruibitu recentemente l'iPhones da l'edificazioni statali per ragioni di sicurezza, chì causanu u prezzu di l'azzioni di Apple. fluttuà. Tuttavia, l'iPhones cuntinueghjanu à esse in alta dumanda, in particulare in Africa, induve l'iPhone di seconda mano sò diventati sempri più populari trà quelli chì prima ùn li pudianu permette.

Mentre Apple si prepara à liberà l'iPhone 15, a quistione resta: quantu i cunsumatori anu veramente bisognu, o volenu, l'ultimu iPhone? Solu u tempu dirà.

