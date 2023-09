Apple presenta l'iPhone 15: caratteristiche, prezzi è data di liberazione

Apple hà recentemente presentatu a so attesa gamma iPhone 15 durante un avvenimentu speciale à u Steve Jobs Theatre di Cupertino, California. I novi mudelli di l'iPhone 15 sò stati liberati in Aotearoa (Nuova Zelanda) u 22 di settembre, cù prezzi chì partenu da NZ $ 1649 per u mudellu standard, NZ $ 2099 per u Pro, è $ 2499 per u Pro Max.

Durante l'avvenimentu, Apple hà ancu revelatu l'ultimi mudelli Apple Watch, chì presentanu una nova funzione di cuntrollu di gestu. Cù sta funzione, l'utilizatori ponu eseguisce diverse funzioni toccu u pollice è l'indice inseme.

Curiosamente, a gamma iPhone 15 lanciata cù i stessi prezzi di basa cum'è a precedente gamma iPhone 14 in i Stati Uniti. Tuttavia, in Nova Zelanda, l'iPhone 15 di basa hè un prezzu NZ $ 50 più altu ch'è l'iPhone 14. U prezzu di lanciu di l'iPhone 15 Pro hè NZ $ 100 più cà l'iPhone 14 Pro, è i novi mudelli Plus è Pro Max anu vistu un aumentu di u prezzu di lanciu. di NZ $ 300 paragunatu à i mudelli di l'annu passatu.

Una caratteristica notevule di a gamma iPhone 15 hè l'intruduzione di porti USB-C per a carica. Questa mossa vene dopu chì l'Unione Europea hà passatu a legislazione chì impone à tutti i picculi dispositi, cumpresi i telefoni smartphones, per utilizà a carica USB-C da 2024. Cù stu cambiamentu, u stessu cordone chì carica l'iPhone pò ancu carricà a maiò parte di i telefoni Android moderni è altri dispositi. Inoltre, permette a carica inversa, chì significa chì l'utilizatori ponu ricaricate l'accessori cum'è u so casu AirPods direttamente da u so iPhone.

In quantu à i culori, i mudelli iPhone 15 standard è Plus seranu dispunibili in rosa, giallu, blu, verde è neru. I mudelli iPhone 15 Pro è Pro Max offrenu opzioni di titaniu neru, biancu, blu è naturali. Tuttavia, à u cuntrariu di certi telefoni Android paragunabili, i mudelli standard di l'iPhone 15 ùn anu micca un display sempre attivu o un display 120Hz.

I mudelli iPhone 15 Pro venenu cù un casu di titaniu ligeru è robustu, chì rimpiazza l'acciaio inossidabile utilizatu in mudelli precedenti. Inoltre, l'interruttore mute à u latu di u telefunu hè statu rimpiazzatu cù un buttone d'azzione programable.

In generale, a gamma iPhone 15 offre funzioni novi, prezzi più alti per certi mudelli, è a cunvenzione di a carica USB-C. Cù e so specifiche impressiunanti è i disinni aghjurnati, sti novi iPhones sò sicuru d'attirà l'attenzione di l'amatori di Apple è di l'amatori di a tecnulugia.

Fonti:

- Apple - YouTube