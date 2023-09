Spigen Leaks New Apple iPhone Feature: U buttone d'azzione cunfigurabile

Nanzu oghje, u fabricatore di casi Spigen hà fattu una mossa audace divulgendu una nova funzione assai anticipata di u prossimu iPhone di Apple durante u grande avvenimentu di presentazione di a cumpagnia. In un tweet, Spigen hà mostratu una maghjina di un iPhone oculatu sottu à unu di i so casi, palesendu a prisenza di u buttone d'azzione configurabile.

U buttone d'Azione configurabile hè statu u sughjettu di numerosi rumuri è speculazioni in l'ultimi mesi. A cuntrariu di l'interruttore di mute à funzione fissa chì si trova nantu à i mudelli iPhone precedenti, u buttone d'azzione permetterà à l'utilizatori di persunalizà a so funziunalità per adattà à e so preferenze.

U tweet di Spigen ùn solu cunfirma l'esistenza di u Pulsante d'Azzione, ma ancu suscite dumande nantu à a reazione di Apple à sta fuga. Apple hè ben cunnisciuta per e so misure di sicurezza strette è tentativu di mantene i so prudutti chì venenu sottu à l'imballaggio. Resta da vede cumu a cumpagnia risponde à u stunt di Spigen.

Mentre i rumuri anu suggeritu chì u buttone d'azzione serà dispunibule solu nantu à i mudelli iPhone 15 Pro è iPhone 15 Pro Max di punta, u tweet di Spigen ùn specifica micca quale mudellu di iPhone hè statu catturatu in l'imaghjini. Questu hà alimentatu a speculazione chì a funzione pò estenderà ancu à altri mudelli, simili à l'inclusione di l'Isula Dinamica in tutti i quattru mudelli di questu annu.

Sè site interessatu à fighjà u grande avvenimentu di presentazione di Apple, assicuratevi di verificà a nostra guida cumpleta. Furneremu ancu aghjurnamenti in diretta nantu à tutte e nutizie è annunzii cum'è accade.

Definizione:

- Pulsante d'Azzione cunfigurabile: Una nova funzione in u prossimu iPhone Apple chì permette à l'utilizatori di persunalizà a so funziunalità.

- Spigen: Un famosu produttore di casi cunnisciutu per a produzzione di casi di smartphone d'alta qualità.

- Dynamic Island: Una funzione introdutta in mudelli iPhone precedenti chì offre widgets persunalizabili è icone di l'app nantu à a pantalla di casa.

Fonte: Questu articulu hè una riscrittura basatu annantu à l'articulu originale da GSM Arena.