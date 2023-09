Cosa aspetta da l'iPhone 15 Pro d'Apple è l'iPhone 15 Pro Max

I prossimi iPhone 15 Pro è iPhone 15 Pro Max d'Apple sò pronti à mantene e stesse opzioni di capacità di almacenamento cum'è i so predecessori, i mudelli iPhone 14 Pro. Sicondu a cumpagnia di ricerca taiwanese TrendForce, sia l'iPhone 15 Pro sia l'iPhone 15 Pro Max seranu dispunibili in varianti di almacenamiento 128GB, 256GB, 512GB è 1TB.

Inoltre, l'impresa di ricerca suggerisce chì i mudelli iPhone 15 Pro venenu cù una capacità RAM aumentata di 8GB, cumparatu à 6GB in i mudelli iPhone 14 Pro. Questa spinta in a RAM pò risultatu in un rendimentu rinfurzatu, soprattuttu quandu si tratta di multitasking. Per d 'altra banda, i mudelli più bassi di l'iPhone 15 è l'iPhone 15 Plus sò previsti per avè 6GB di RAM.

TrendForce predice chì l'iPhone 15 Pro principiarà da $ 999, u listessu di u prezzu di partenza per l'iPhone 14 Pro. Tuttavia, anticipanu chì l'iPhone 15 Pro Max avarà un prezzu di partenza di $ 1,199, chì rapprisenta un aumentu di $ 100 da u so predecessore, l'iPhone 14 Pro Max.

Altre funzioni rumore per a serie iPhone 15 includenu un portu USB-C è l'Isula Dinamica, cù aghjurnamenti supplementari previsti per i mudelli Pro, cum'è un quadru di titaniu, un buttone d'Azione persunalizabile, chip A17 Bionic, supportu Wi-Fi 6E, è un lenti periscopiu capaci di zoom otticu finu à 6x nantu à l'iPhone 15 Pro Max.

Apple svelarà ufficialmente a serie iPhone 15 durante un avvenimentu previstu per u marti, u 12 di settembre, à 10 am Pacific Time. L'avvenimentu serà trasmessu in diretta in YouTube, u situ web di Apple è l'app Apple Events per Apple TV.

Fonti: TrendForce

Definizioni: RAM - Memoria d'accessu aleatoriu

Port USB-C - Un standard di cunnessione universale per a carica è u trasferimentu di dati

Dynamic Island - Una tecnulugia chì permette a visualizazione di i buttoni virtuali persunalizabili nantu à a pantalla di un iPhone

Frame Titanium - Un cumpunente strutturale di u disignu di u telefuninu fattu di titaniu, cunnisciutu per a so durabilità

Chip A17 Bionic - Un sistema patentatu in un chip cuncepitu da Apple per un rendimentu rinfurzatu è efficienza energetica

Wi-Fi 6E - L'ultima versione di u standard Wi-Fi, chì offre velocità più veloci è capacità aumentata

Lente periscopiu - Un tipu di teleobiettivo chì usa un prisma per ottene un zoom otticu più grande senza aumentà u spessore di u telefunu