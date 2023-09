L'iPhone 15 Pro Max pò batte u Samsung Galaxy S23 Ultra in prestazioni di a camera?

By

U Samsung Galaxy S23 Ultra hè statu largamente cunsideratu cum'è unu di i migliori telefuni cù càmera di u mercatu. Tuttavia, l'imminente iPhone 15 Pro Max hè rumore per esse destinatu à u primu postu, cù una funzione chjave chì puderia fà tutta a diferenza.

Quandu si tratta di prestazioni di càmera, e capacità di zoom ghjucanu un rolu cruciale. L'impressionante zoom otticu 23x di u Galaxy S10 Ultra u distingue da i so cuncurrenti, cumprese l'iPhone 14 Pro è 14 Pro Max, chì offrenu solu una camera telephoto 3x. Ancu l'anzianu Galaxy S22 Ultra hà superatu l'iPhone 14 Pro in un paragone. Claramente, a gamma di zoom supplementu face una differenza notevuli in a qualità di l'imaghjini.

I rumuri suggerenu chì l'iPhone 15 Pro Max puderia aduttà una camera di telefoto periscopiu 10x per rivalizà cù e capacità di zoom di u Galaxy S23 Ultra. Accoppiatu cù un sensoru più grande, questa aghjurnazione hà u putenziale di furnisce immagini ancu megliu. Tuttavia, ci sò rumuri cunflittu chì suggerenu chì a gamma ottica di l'iPhone 15 Pro Max puderia esse più di 6x invece. Tuttavia, assai speranu chì Apple anderà veramente per u zoom otticu 10x più largu.

A parte di a fotografia, l'aghjunzione di una camera di telefoto periscopiu 10x hà ancu benefiziu a ripresa di video. Permette à l'utilizatori di avvicinassi à i sugetti senza muvimenti fisici, è ancu di attivà l'effetti di cropping è panning durante a post-edizione cù u software di editazione di video. Inoltre, a serie iPhone 15 Pro hè prevista di presentà u putente chip A17 Bionic, chì puderia sustene a registrazione video 8K. Questu furnisce à l'utilizatori ancu più flessibilità in post-editing è output video in alta risoluzione senza perdita significativa di dettagli.

Tuttavia, a registrazione di video 8K richiede una quantità considerableu di spaziu di almacenamento. Per allughjà questu, Apple si dice chì offre una opzione di almacenamento di 2TB per a serie iPhone 15 Pro, a più grande capacità di almacenamentu mai vista in un iPhone. A risoluzione aumentata di i video 8K necessita di dimensioni di fugliali più grandi, da quì a necessità di un aghjurnamentu di almacenamentu cusì significativu.

Tutte queste caratteristiche è aghjurnamenti venenu à un costu, però. A linea di l'iPhone 15 Pro hè prevista per avè un prezzu più altu cumparatu cù u so predecessore, cù rumuri chì suggerenu un aumentu di $ 100 à u minimu è possibbilmente finu à una prima di $ 200. Tuttavia, assai entusiasti è prufessiunali aspittàvanu ansiosamente a prestazione di a camera di l'iPhone 15 Pro Max, sperendu chì una camera telephoto 10x rivalissi cù u Samsung Galaxy S23 Ultra.

