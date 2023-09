Apple Event 2023: Cosa aspetta da l'iPhone 15 Pro Max

L'attesu avvenimentu Apple di u 2023 hè à pocu di ghjorni, è a speculazione chì circundava l'iPhone 15 Pro Max hè à un massimu di tutti i tempi. Da u so prezzu è e capacità di càmera à u so disignu è u chip, ci sò parechje caratteristiche eccitanti per aspittà. Da esse presentatu u 12 di settembre di u 2023, eccu un riassuntu di ciò chì l'iPhone 15 Pro Max hà in magazzinu.

Partendu da u disignu, i rumuri suggerenu chì l'iPhone 15 Pro Max presenterà cornici più sottili, misurandu solu 1.5 mm di spessore. Inoltre, hè rumore di abbandunà u so quadru d'acciaio inox in favore di un chassis di titaniu più liggeru, chì pesa 221 g. E versioni Pro pò ancu avè bordi curvati è un portu di carica USB-C.

In quantu à a visualizazione, l'iPhone 15 Pro Max hè previstu di vantà un display Super Retina XDR di 6.7 inch cù una tacca Dynamic Island, chì offre una sperienza visualmente stupente per l'utilizatori.

A camera hè pronta per riceve un aghjurnamentu significativu, cù rumuri chì suggerenu una lente larga 48MP, una lente ultra-larga 12MP, è un teleobiettivo periscopiu 12MP cù zoom variabile 5x o 6x. Inoltre, l'iPhone 15 Pro Max pò presentà novi sensori pruduciuti da Sony per una fotografia di poca luce mejorata, cumpresu un sensoru chì misura 1/1.14 inch. In fronte, una camera TrueDepth 12MP hè prevista per rinfurzà e capacità di selfie è Face ID.

L'alimentazione di l'iPhone 15 Pro Max serà u chipset A17 Bionic, dettu chì hè un aghjurnamentu da u so predecessore. Stu chipset, custruitu nantu à un prucessu di 3nm, hè previstu di furnisce un rendimentu impressiunanti, cù un puntu unicu core di 3019 è un score multi-core di 7860 nantu à Geekbench 6. U dispusitivu pò ancu vene cun 8GB di RAM è una batteria più grande chì. l'iPhone 14 Pro Max, chì funziona cù l'ultimu iOS 17.

Mentre e fughe suggerenu chì l'iPhone 15 Pro Max serà più caru cà u so predecessore, cù un prezzu di partenza di $ 1299, hè impurtante nutà chì questi sò dettagli speculativi. Apple pò ancu intruduce novi opzioni di culore per mette in risaltu u quadru di titaniu, potenzialmente includendu grisgiu argentu, spaziu neru, culore titane è blu scuru.

Cum'è sempre, hè megliu d'aspittà à a presentazione ufficiale à l'avvenimentu Apple per avè i dettagli precisi nantu à l'iPhone 15 Pro Max. Marcate u vostru calendariu per u 12 di settembre di u 2023, è stà cunnessu per più infurmazione.

