U prossimu iPhone 15 Pro è iPhone 15 Pro Max: Opzioni di almacenamentu è prezzi rivelati

Sicondu e fughe recenti, i prossimi iPhone 15 Pro è iPhone 15 Pro Max sò previsti di mantene l'opzione di almacenamiento 128GB per a variante di basa. Questu cuntradisce i rapporti precedenti chì speculavanu chì Apple puderia offre 256GB di almacenamiento per cumpensà l'aumentu di u prezzu. Sembra chì Apple hà decisu di mantene a stessa capacità di almacenamentu cum'è l'iPhone 14 Pro Max di l'annu passatu.

Tuttavia, malgradu a mantene a stessa capacità di almacenamento, l'iPhone 15 Pro Max vede sempre un aumentu di prezzu. L'iPhone 15 Pro resterà à u prezzu di $ 999, invariatu da u so predecessore, mentre chì l'iPhone 15 Pro Max principiarà da $ 1,199, un aumentu di $ 100 da u mudellu di l'annu passatu.

Inoltre, si rumoreava prima chì i mudelli iPhone 15 Pro offrenu una capacità di almacenamento massima di 2TB. Tuttavia, u novu rapportu suggerisce chì l'almacenamiento massimu per questi mudelli serà limitatu à 1TB. Questa hè una ligera delusione per quelli chì speranu per opzioni di almacenamento ampliate.

In quantu à l'opzioni di culore, i mudelli iPhone 15 Pro anu da rimpiazzà i culori Gold è Viola esistenti cù sfumature di grisgiu è blu scuru. Apple tipicamente sceglie culori chì cumplementanu u disignu generale di u smartphone, è i novi culori sò previsti per andà bè cù a custruzzione di titaniu di i dispositi.

In quantu à l'altri funzioni, l'iPhone 15 Pro è l'iPhone 15 Pro Max si dice chì vene equipatu cù u novu SoC A17 Bionic. Stu chipset hè previstu di rinfurzà e capacità di u ghjocu, è pò ancu avè un novu modem 5G da Qualcomm per una connettività mejorata. Inoltre, u dipartimentu di a camera hè prubabile di vede miglioramenti, cù lenti aghjurnati per a camera telephoto per rinfurzà u zoom otticu è pruduce ritratti più ricchi.

In generale, i futuri iPhone 15 Pro è iPhone 15 Pro Max si stanu cunfurmate per esse dispositivi impressiunanti cù opzioni di almacenamento notevuli è prezzi. I fan di Apple ponu aspittà à a presentazione ufficiale di questi novi iPhones à l'avvenimentu Apple Wonderlust u 12 di settembre.

