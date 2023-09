U novu iPhone 15 da esse presentatu: ciò chì aspetta

Apple hè pronta à revelà i so ultimi smartphones flagship in u so avvenimentu di lanciamentu chjamatu "Wanderlust". U giant tecnologicu svelarà u novu iPhone 15 è iPhone 15 Pro, aghjurnendu i mudelli iPhone 14 di l'annu passatu. L'avvenimentu vene in un mumentu cruciale per Apple, cù a dumanda glubale di novi smartphones à u più bassu in una dicada. U fabricatore di l'iPhone ospiterà l'avvenimentu à u Steve Jobs Theatre in Apple Park in California. A keynote serà trasmessa in diretta in YouTube.

L'iPhone 15 hè previstu di esse liberatu u venneri 22 di settembre, cù pre-ordini chì partenu da u 15 di settembre. Apple hè prubabile di lancià dui mudelli di l'iPhone 15 Pro - un mudellu di dimensioni regulare cù un display di 6.1 inch è un più grande. iPhone 15 Pro Max cù una schermu di 6.7 inch. L'iPhone 15 è l'iPhone 15 Plus, smartphones un pocu menu putenti, sò ancu previsti.

U novu iPhone 15 hè previstu di presentà un microchip aghjurnatu, l'A17 Bionic, chì furnisce un processore più efficiente è migliurà a vita di a bateria. I mudelli Pro seranu custruiti cù un quadru di titaniu per i dispositi più ligeri è più durable. Tutti i mudelli di l'iPhone 15 sò rumore di avè una visualizazione adattativa cù una camera punch-hole à a cima di u telefunu, eliminendu u disignu "notch".

L'aghjurnamenti di a camera sò previsti per esse un puntu focu di u lanciu di l'iPhone 15. I mudelli di livellu d'entrata presentanu una camera larga più putente, mentre chì i mudelli Pro puderanu include una lente di camera "periscope" per capacità di zoom rinfurzate. Inoltre, u buttone mute à u latu di u telefunu pò esse rimpiazzatu cù un buttone "azzione" programable.

U novu iPhone 15 utilizerà ancu un cable di carica USB-C, cum'è mandatu da una lege di l'UE per standardizà i caricatori è cumbatte i rifiuti elettronici. U novu cable puderia rende i cavi più antichi inutili per a carica. Apple Watch Series 9 hè ancu previstu per esse liberatu, inseme cù pussibuli aghjurnamenti à l'Apple Watch Ultra è l'auriculare AirPod.

Nisuna infurmazione di prezzu per l'iPhone 15 hè stata ancu liberata.

