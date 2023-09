Apple presenta iPhone 15, Apple Watch Series 9 è AirPods Pro 2 cù carica USB-C

Apple hà appena annunziatu a so nova linea di prudutti assai attesa per u 2023, cumprese l'iPhone 15, Apple Watch Series 9, è AirPods Pro 2 cù carica USB-C. L'iPhone 15 vene cun un cambiamentu à USB-C è un zoom camera estesa per u so mudellu Pro. A cumpagnia spera chì queste novi offerte incitarà i clienti à aghjurnà è inverte u recente slide in u so prezzu di azzione.

E versioni regulare è più grande di l'iPhone 15 conservanu l'elementi di cuncepimentu di i mudelli precedenti, cumpresi i lati d'aluminiu è i spalle è i fronti di vetru. Tuttavia, avà presentanu novi bordi cuntornati è un cutout "insula dinamica" più chjucu in cima di u screnu. U sistema di doppia camera hè statu migliuratu significativamente, cù un sensore principale di 48 megapixel è un zoom otticu 2x.

I novi mudelli vantanu ancu schermi chì sò duie volte più brillanti, chì permettenu una migliore leggibilità esterna. Un'altra funzione notevuli hè l'intruduzioni di u portu USB-C, chì permette di carica è cumpatibilità cù una varietà di dispusitivi. I telefoni sò furnuti cù u chip A16 è seranu dispunibili in i magazzini u 22 di settembre, à partesi da £ 799 ($ ​​799) per l'iPhone 15 è £ 899 ($ ​​899) per l'iPhone 15 Plus.

I mudelli high-end iPhone 15 Pro è 15 Pro Max ricevenu a maiò parte di l'aghjurnamenti quist'annu, cumprese lune più chjuche, vetru ghiacciatu è lati di titaniu per una durabilità rinfurzata è un pesu più ligeru. L'interruttore mute hè statu rimpiazzatu cù un buttone d'azzione chì pò eseguisce parechje funzioni. Questi mudelli anu ancu u chip A17 Pro per un rendimentu migliuratu, porti USB-C più veloci è fotocamere migliori. L'iPhone 15 Pro Max, in particulare, vene cun una camera telephoto 12MP chì offre un zoom otticu 5x, simili à i telefoni Samsung è Google.

Apple hà ancu introduttu l'Apple Watch Series 9 è l'Ultra 2. A Series 9 conserva u disignu familiar mentre offre un novu chip S9 per un processu più veloce è una schermu più brillanti. L'Ultra 2, invece, presenta una pantalla di 3,000 nit ancu più luminosa è un casu fattu di 95% di titaniu riciclatu. I dui mudelli seranu dispunibili à partesi da £ 399 ($ ​​399) per l'Apple Watch Series 9 è £ 799 ($ ​​799) per u Watch Ultra Series 2.

In generale, l'ultima linea di prudutti d'Apple mostra i migliori in u rendiment, u disignu è a sustenibilità. Queste novi offerte sò disposte per ghjunghje in i magazzini u 22 di settembre, è Apple spera ch'elli rializzanu l'interessu di i clienti è rinfurzà a so pusizione di mercatu.

Fonti:

- Titulu di l'articulu di fonte: Apple annuncia iPhone 15 è iPhone 15 Pro cù USB-C è zoom boost di a camera

- Titulu di l'articulu di fonte: Apple annuncia Apple Watch Series 9 è Ultra 2 smartwatches