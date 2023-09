Un novu studiu trova un ligame trà l'usu eccessivu di smartphone è i disordini di u sonnu

Un studiu recente hà scupertu un ligame trà l'usu eccessivu di smartphone è i disordini di u sonnu. Conduttu da circadori da a Fundazione di Ricerca di u Sonnu, u studiu hà u scopu di investigà l'impattu di l'usu di u smartphone nantu à a qualità di u sonnu è u benessimu generale.

U studiu analizò e dati di più di 1,000 participanti è truvò una correlazione significativa trà a quantità di tempu passatu nantu à i telefoni smartphones è u sviluppu di disordini di u sonnu. I participanti chì anu dichjaratu chì anu utilizatu i so smartphones per periodi estesi prima di dorme eranu più probabili di sperimentà difficultà per dorme è disturbatu i mudelli di sonnu.

Questu hè particularmente alarmante in cunsiderà l'usu generalizatu di i telefoni intelligenti in a sucetà d'oghje. Cù a dependenza crescente di sti dispositi per a cumunicazione, l'intrattenimentu è l'attività di travagliu, a ghjente trova sempre più difficiuli di disconnect da i so smartphones prima di dorme, purtendu à un impattu negativu nantu à a salute di u sonnu.

A luce blu emessa da i telefoni smartphones hè crede chì hè un fattore chì cuntribuisce à i mudelli di sonnu disrupted. A luce blu supprime a produzzione di melatonina, una hormona chì regula i cicli di sonnu-veglia, facendu più difficiuli per l'individui di dorme. Inoltre, l'estimulazione constante di u cervellu causata da l'ingaghjamentu cù i telefoni smartphones pò purtà à livelli elevati di stress è ansietà, aggravendu ancu a qualità di u sonnu.

I sperti ricumandenu di implementà strategie per riduce l'usu di smartphone prima di dorme, cum'è stabilisce limiti in u tempu di u screnu, utilizendu filtri di luce blu, è stabilisce un periodu senza tecnulugia prima di dorme. Piglià sti passi pò migliurà a qualità di u sonnu è u benessere generale.

In cunclusione, stu studiu mette in risaltu l'effetti preghjudizii di l'usu eccessivu di smartphone nantu à u sonnu è enfatizeghja l'impurtanza di stabilisce una rutina sana di dorme. Implementendu misure per limità l'usu di u smartphone prima di lettu, l'individui ponu micca solu migliurà u so sonnu, ma ancu migliurà a so qualità generale di vita.

Definizione:

- Disturbi di u sonnu: Cundizioni chì interferiscenu cù u patronu normale di u sonnu, causendu angustia o impairment in u funziunamentu di ogni ghjornu.

- Melatonina: una hormona prodotta da a glàndula pineale chì regula i cicli di sonnu-veglia.

Fonte: Fundazione di ricerca di u sonnu.