I dettagli filtrati di a linea iPhone 15 revelanu u pesu è e misure

Un rapportu recente hà divulgatu dettagli chjave nantu à a prossima serie iPhone 15, cumprese l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro è l'iPhone 15 Pro Max. U rapportu svela u pesu è e misure di questi smartphones assai anticipati, chì furnisce una visione di ciò chì pudemu aspittà da i telefunini di a prossima generazione di Apple.

Sicondu fonti senza nome citati da MacRumors, l'iPhone 15 averà dimensioni di 147.6 × 71.6 × 7.8 mm è pesa 171 g, quasi identica à u so predecessore, l'iPhone 14, chì misurava 146.7 × 71.5 × 7.8 mm è pesava 172 g. Tuttavia, u prossimu mudellu hè previstu di esse un grammu più liggeru. In listessu modu, l'iPhone 15 Plus conservarà u stessu chassis d'aluminiu 6013 T6 cum'è u mudellu 2022.

Per d 'altra banda, i mudelli Pro di a linea iPhone 15 puderanu vede cambiamenti più significativi. Si dice chì l'iPhone 15 Pro misura 146.6 × 70.6 × 8.25 mm è pesa 188 g. In cuntrastu, l'iPhone 14 Pro misurava 147.5 × 71.5 × 7.85 mm è pesava 206 g. Malgradu esse ligeramente più grossu, u pesu di l'iPhone 15 Pro si dice chì hè statu ridutta di 8.73 per centu.

Inoltre, l'iPhone 14 Pro Max, chì hè statu lanciatu l'annu passatu, avia dimensioni di 160.7 × 77.6 × 7.85 mm è pesava 240 g. U successore, l'iPhone 15 Pro Max, hè previstu di pisà 221 g è misurà 159.9 × 76.7 × 8.25 mm, facendu 7.91 per centu più liggeru di u so predecessore.

Si dice chì l'iPhone 15 Pro è l'iPhone 15 Pro Max presentanu un chassis di titaniu invece di l'acciaio inox. Stu cambiamentu hè anticipatu per fà i smartphones più ligeri è più durable. Tuttavia, l'iPhone 15 è l'iPhone 15 Plus sò previsti di mantene u chassis d'aluminiu, chì suggerenu chì u so pesu resterà relativamente invariatu.

Mentre a riduzione di pesu per i mudelli Pro pò esse minima, u chassis più liggeru puderia aiutà à cumpensà u pesu supplementu di un casu protettivu. Previsioni precedenti stimavanu chì l'iPhone 15 Pro pesa 191 g è l'iPhone 15 Pro Max pesa 221 g per via di u cambiamentu à un chassis di titaniu.

Cume l'avvenimentu di lanciamentu ufficiale d'Apple intitulatu "Wonderlust" si avvicina in settembre, questi dettagli filtrati ci anu datu un sguardu à a prossima linea iPhone 15. Cù misure coerenti per i mudelli regulari è riduzioni di pesu notevuli per i mudelli Pro, i fan di Apple ponu aspittà una nova generazione di smartphones eleganti è ligeri.

Fonti:

- MacRumors