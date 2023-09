Apple Rumor Roundup: iPad Mini 7, Custodia di ricarica USB-C, è iPhone 15 Upgrades Camera

In u rumore di Apple d'oghje, ci sò speculazioni annantu à u prossimu iPad mini 7, a pussibilità di un casu di carica USB-C per AirPods, è l'aghjurnamenti di càmera per i mudelli iPhone 15.

Partendu cù l'iPad mini 7, i rumuri suggerenu chì puderia esse revelatu in una data dopu, possibbilmente per mezu di un comunicatu di stampa Apple. L'enfasi pare esse nantu à un bump di specs piuttostu cà un grande redesign. A dimensione compacta di l'iPad mini face un grande dispositivu di ghjocu portatile, cusì i gamers speranu annunzii di ghjoculi ligati à questu.

Passendu à l'accessori, ci hè speculazione annantu à un casu di carica USB-C per AirPods. Questu seria un aghjuntu di benvenutu per l'utilizatori chì anu parechji cavi USB-C ma ùn sò micca capaci di carricà i so AirPods cun elli. Tuttavia, hè previstu chì u casu di ricarica USB-C ùn vene micca prezzu.

Un altru cambiamentu anticipatu hè l'adopzione di a cunnessione USB-C in a gamma iPhone 15. Questu significarà a fine di u portu Lightning patentatu, chì permette à l'utilizatori di utilizà cavi USB-C per a carica è u trasferimentu di dati. Mentre chì sta mossa ùn hè micca rivoluzionaria, cum'è parechji telefoni Android anu utilizatu USB-C per anni, allinea Apple cù u standard di l'industria.

L'aghjurnamenti di a camera per i mudelli iPhone 15 includenu una fotografia computazionale mejorata è l'intruduzione di una camera periscopiu cù un zoom otticu 6x nantu à l'iPhone 15 Pro Max. I miglioramenti di a fotografia computazionale anu u scopu di furnisce foto ancu megliu, mantenendu a cuncurrenza di Google è Samsung. A telefotocamera cù zoom otticu 6x hè prevista per ottene un equilibriu trà usabilità è qualità di foto impressiunanti.

In generale, sti rumuri dipinnu un ritrattu eccitante per i dilettanti di Apple. L'iPad mini 7, u casu di carica USB-C per l'AirPods, è l'aghjurnamenti di a camera in i mudelli iPhone 15 sò previsti per portà miglioramenti significativi à a linea di prudutti di Apple.

Definizione:

- USB-C: Un cunnessu universale chì permette una carica più veloce è un trasferimentu di dati cumparatu cù u portu Lightning.

- Specs bump: Un migliuramentu in e specificazioni di un dispositivu, cum'è u processore, a camera, o a capacità di almacenamento.

- Fotografia computazionale: L'usu di algoritmi di software per rinfurzà è ottimisà a qualità di e foto scattate da una camera di smartphone.

