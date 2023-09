Cosa hè di novu cù iOS 17

By

Apple hà annunziatu chì l'aghjurnamenti assai anticipati di iOS 17 è iPadOS 17 seranu dispunibili per l'utilizatori di l'iPhone è l'iPad à partesi da u 18 di settembre. A nova versione di iOS vene cun una mansa di funzioni eccitanti chì l'utilizatori anu aspittatu ansiosu.

Una di e funzioni spiccate introdutte in iOS 17 hè "Contact Posters". Questa funzione permette à l'utilizatori di persunalizà cumu u so prufilu appare durante l'interazzione cù l'altri utilizatori iPhone. L'utilizatori ponu aghjunghje una stampa è persunalizà a tipografia, i culori di fonti, è altri elementi per creà un poster di cuntattu unicu.

Per e chiamate audio è video FaceTime, iOS 17 introduce u supportu di voicemail. Questu significa chì l'utilizatori ponu lascià missaghji quandu chjamanu qualcunu, è i destinatari ponu ancu lascià u so propiu voicemail. Inoltre, FaceTime offre avà Reazioni 3D, cumprese cori, palloncini, fuochi d'artificiu, raggi laser è pioggia, aghjunghjendu un elementu divertente è interattivu à e videochiamate.

AirDrop hà ancu ricivutu miglioramenti in iOS 17. A nova funzione "NameDrop" simplificà a spartera di i dati di cuntattu cù l'altri utilizatori di l'iPhone o di l'Apple Watch, purtendu i dispositi vicinu à l'altri. SharePlay hè un altru aghjuntu eccitante, chì permette à l'utilizatori di impegnà in attività cumune cum'è video, musica è ghjochi semplicemente tenendu dui iPhones in prossimità.

Un'altra funzione significativa in iOS 17 hè "StandBy". Quandu l'utilizatori ponenu i so iPhone orizontali nantu à un caricatore, mostra una interfaccia persunalizata cù widgets facilmente accessibili per u tempu, u calendariu, l'allarmi è più. Inoltre, i widgets di u Screen Home sò avà cumplettamente interattivi.

Nant'à l'iPad, iPadOS 17 offre una nova sperienza di Lock Screen, strumenti di disegnu mejorati quandu si usa l'Apple Pencil, supportu per webcams esterni, è diverse altre miglioramenti.

L'iOS 17 è l'iPadOS 17 seranu dispunibili per u scaricamentu u 18 di settembre. iOS 17 hè cumpatibile cù l'iPhone XR è i mudelli successivi, mentre chì iPadOS 17 necessita un iPad cù un chip A10 Bionic o più tardi.

In generale, l'aghjurnamentu di iOS 17 porta una gamma di funzioni eccitanti è amichevuli à i dispositi Apple, rinfurzendu l'esperienza di l'utilizatori è furnisce novi modi per persunalizà l'interazzione.

Fonti:

- [Titulu di l'articulu di fonte] (fonte)

- [Funzioni iOS 17] (fonte)

- [Informazioni di cumpatibilità] (fonte)