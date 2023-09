Thunderbolt 5: u futuru di a cunnessione à alta velocità

U Thunderbolt 5 recentemente annunziatu hà rivoluzionatu u mondu di u trasferimentu di dati è a consegna di energia. Cù una larghezza di banda impressiunanti di 120 Gbps, Thunderbolt 5 hè un saltu significativu in avanti cumparatu cù u so predecessore, Thunderbolt 4, chì offre solu 40 Gbps. Questu significa una cunnessione più veloce è più perfetta per l'utilizatori.

Una di e caratteristiche chjave di Thunderbolt 5 hè a so capacità di furnisce 80 Gbps in una cunfigurazione standard, utilizendu dui di i so quattru corsi PCIe. Questu radduppia a velocità di Thunderbolt 4 è assicura un prucessu di trasferimentu di dati più efficaci. In ogni casu, quandu una larghezza di banda più alta hè necessaria, cum'è per i schermi d'alta risoluzione, Thunderbolt 5 pò attribuisce finu à 40 Gbps in trè di e so quattru corsie, risultatu in una trasmissione tutale di 120 Gbps.

A larghezza di banda aumentata di Thunderbolt 5 apre un mondu di pussibulità per configurazioni multi-schermu. L'utilizatori ponu avà gode di u privilegiu di cunnette trè schermi 4K 144Hz simultaneamente, eseguendu parechje schermi 8K, o ancu alimentà un unicu monitoru cù una freccia di rinfrescante sorprendente finu à 540Hz. Questu senza dubbitu aumenterà l'esperienza visuale per i gamers, i creatori di cuntenutu è i prufessiunali chì travaglianu cù visuale di alta qualità.

Inoltre, Thunderbolt 5 si distingue cù a so impressionante capacità di consegna di energia. Offrendu finu à 240 W di putenza di carica, Thunderbolt 5 permette à i dispositi di piglià più putenza attraversu un unicu cable USB-C. Questu significa chì ancu i dispositi affamati di putenza, cum'è i laptops di ghjoculi, ponu avà dipende solu da USB-C per a carica, eliminendu a necessità di caricatori proprietarii.

Hè impurtante di nutà chì Thunderbolt 4 cuntinueghja à esiste à fiancu à Thunderbolt 5. Mentre chì Thunderbolt 5 accumpagna à l'utilizatori chì participanu à a creazione di cuntenutu, i ghjoculi è i sistemi di stazioni di travagliu, Thunderbolt 4 restarà dispunibule per quelli chì ùn anu micca bisognu di u listessu livellu di larghezza di banda.

Per ottene e capacità di Thunderbolt 5, l'utilizatori anu bisognu di un chip discretu chjamatu Barlow Ridge, postu chì ùn hè micca integratu in i processori Intel 14th gen. Intel pensa à liberà e prime macchine dotate di Thunderbolt 5 in 2024, prumettendu un futuru eccitante per a connettività à alta velocità.

Fonti:

- Via