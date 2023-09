Intel annuncia Thunderbolt 5 cù velocità è caratteristiche impressiunanti

Intel hà annunziatu ufficialmente a specificazione Thunderbolt 5, promettendu velocità di finu à 120 Gbps, supportu per i monitori di ghjocu 540 Hz, è 240 watt di putenza di carica. Mentre a specificazione hè avà ufficiale, l'accessori è i PC cù supportu Thunderbolt 5 ùn saranu micca dispunibili finu à u 2024.

Custruitu annantu à USB4 v2, Thunderbolt 5 serà cumpatibile cù versioni precedenti di Thunderbolt è USB. In cunfrontu cù Thunderbolt 4, chì supporta velocità di finu à 40 Gbps, Thunderbolt 5 pò trasfiriri dati à 80 Gbps o finu à 120 Gbps in un modu Bandwidth Boost. Stu modu richiede una visualizazione di larghezza di banda alta, ma Thunderbolt 5 sustene sempre a velocità bidirezionale di 80Gbps senza ellu.

A larghezza di banda mejorata di Thunderbolt 5 a rende ideale per l'accoppiamentu di i laptops à parechje display. Supporta parechji monitors 8K, trè monitors 4K à 144Hz (paragunatu à dui monitors 4K limitati à 60Hz cù Thunderbolt 4), è offre un minimu di carica 140-watt, cù un massimu di 240 watts. Thunderbolt 5 supporterà ancu DisplayPort 2.1, rinfurzendu ancu e so capacità.

Sicondu Jason Ziller, u direttore generale di a divisione di cunnessione di u cliente in Intel, Thunderbolt 5 furnisce un rendimentu è capacità di punta à l'industria per cunnette l'urdinatori à i monitori, docks, storage, è più. Microsoft hà travagliatu strettamente cù Intel per supportà USB4 in Windows, assicurendu a cumpatibilità cù Thunderbolt 5.

Mentre aspittemu sempre i dettagli nantu à quali accessori susteneranu Thunderbolt 5, hè previstu chì i docks, i monitori è i drive di almacenamento seranu trà i primi à offre a cunnessione Thunderbolt 5 in 2024.

In generale, Thunderbolt 5 prumette miglioramenti significativi in ​​a velocità, a putenza di carica è u supportu di visualizazione, facendu un sviluppu eccitante per l'amatori di tecnulugia è i prufessiunali.

Fonti:

