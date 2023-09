L'Azzioni di Intel Corp. Aumenta, in traccia di a più longa striscia di guadagnu di ghjornu in più di 18 anni

Intel Corp., u chipmaker, hà sperimentatu a so più longa striscia di guadagnà ogni ghjornu in più di 18 anni, cù u so stock chì cresce per a decima sessione consecutiva. Se l'azzioni finiscinu a sessione in territoriu pusitivu, questu marcaria a manifestazione più longa di Intel da maghju 2005. In questu periodu, l'azzioni di a cumpagnia hà risuscitatu quasi 19%, purtendu u so avanzu annu à a data à 47%, superendu l'aumentu di l'azzioni. Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, chì si trova à 42%.

Unu di i fatturi chì cuntribuiscenu à a manifestazione di Intel hè l'ultime rimarche fatte da u so Chief Executive Officer, Pat Gelsinger, chì hà dichjaratu chì a cumpagnia hè in traccia di risponde à e so previsioni di u terzu trimestre. Inoltre, e tensioni trà i Stati Uniti è a Cina anu ancu ghjucatu un rolu. Cume a Cina hà pensatu à espansione a so pruibizione di l'usu di l'iPhone in certi agenzie di u guvernu, l'imprese di i Stati Uniti sò affruntendu una pressione aumentata, benefiziu à Intel. L'analisti suggerenu chì pussede u più grande semi-fab di i Stati Uniti puderia diventà sempre più preziosu, positionendu Intel cum'è "percepitu "semi vincitore domesticu" se a guerra cummerciale US-Cina s'intensifica".

Malgradu u rendiment pusitivu, l'azzioni di Intel resta fora di favore in Wall Street. Solu un pocu più di 20% di l'analisti anu una valutazione bullish nantu à u stock, è a so valutazione di cunsensu hè u più bassu trà i cumpunenti di l'indici di semiconductor.

In generale, ci hè ottimisimu chì circundava a scuperta di Intel, è l'analisti si dumandanu quantu longu i gestori solu ponu cuntinuà à sottopesà o evità INTC. Mentre a cumpagnia cuntinueghja a so striscia pusitiva, l'investituri seranu attentamente fighjendu per più sviluppi.

Fonti:

- Bloomberg Businessweek