Intel presenta Thunderbolt 5: Velocità più veloce è Esperienza di Display Enhanced

Intel hà annunziatu ufficialmente i dettagli nantu à u prossimu cable Thunderbolt 5, chì hè previstu per esse lanciatu in 2024. A funzione più notevuli di Thunderbolt 5 hè a so capacità di trasmette dati à una velocità di finu à 120 gigabits per seconda (Gbps), mentre chì simultaneamente. riceve dati finu à 40 Gbps. Questa nova funzione, chjamata Bandwidth Boost, hè attivata quandu una visualizazione di larghezza di banda alta hè cunnessa à u portu Thunderbolt.

Comparatu à u so predecessore, Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 offre duie volte a velocità, cù un modu predeterminatu di 80 Gbps in e duie direzzione. In più di a so velocità di trasferimentu di dati più veloce, Thunderbolt 5 soporta ancu i monitori duali 6K, mentri Thunderbolt 4 sustene solu i monitori duali 4K.

Thunderbolt 5 serà cumpatibile cù versioni precedenti di Thunderbolt è hè basatu annantu à parechje specificazioni, cumprese USB-IF USB4 Versione 2.0, VESA DisplayPort 2.1, è PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Unu di l'avanzamenti chjave in Thunderbolt 5 hè u so usu di a tecnulugia di signalazione di modulazione di l'amplitude di impulsu-3 (PAM-3), chì permette ritmi di clock più elevati è aumenta u rendiment generale. Thunderbolt 5 hè ancu cuncepitu per gestisce dinamicamente a larghezza di banda di visualizazione, ottimizendu l'allocazione di larghezza di banda basatu annantu à i bisogni di i display individuali.

Intel aspetta chì Thunderbolt 4 è Thunderbolt 5 coexistanu per uni pochi d'anni, cù l'utilizatori mainstream chì adoptanu Thunderbolt 4 è i creatori è i gamers sò i primi aduttanti di Thunderbolt 5. I creatori prufittàranu di a velocità aumentata di Thunderbolt 5 è di capacità di visualizazione rinfurzata, chì li permettenu di travaglià cù più altu. risoluzioni è più monitors.

In generale, Thunderbolt 5 prumette di furnisce velocità più veloci, prestazioni migliorate è una sperienza di visualizazione superiore. Hè destinatu à rivoluzionarà a cunnessione in l'industria di u PC è di l'accessori quandu hè liberatu in 2024.

Fonti:

- [Fonte: Intel cunfirma Thunderbolt 5, aspetta chì i PC l'adopranu in 2024](https://arstechnica.com/gadgets/2022/09/intel-confirms-thunderbolt-5-expects-pcs-to-adopt-it- in-2024/)

- [Fonte di l'Image] (https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/display-models-at-intels-thunderbolt-3-technology-news-photo/521769936)