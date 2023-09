L'app Threads d'Instagram espande a funzione di ricerca di keyword è tematiche in più paesi

L'app di cumunicazione d'Instagram, Threads, espansione a so funzione di ricerca di keyword è tematiche in parechji paesi cumpresi l'India, i Stati Uniti, u Regnu Unitu, l'Argentina, u Messicu è altri. Questa espansione hà per scopu di attruverà più utilizatori à a piattaforma, cuntrastendu a recente calata di l'usu. A funzione serà dispunibule sia in l'app mobile Threads sia in l'app web lanciata recentemente.

In precedenza, i Threads permettenu solu à l'utilizatori di circà cunti d'utilizatori specifichi. In ogni casu, cù questa aghjurnazione, l'utilizatori ponu avà cercà i posti basatu nantu à e parolle chjave o frasi. Toccu l'icona di ricerca è inserendu una keyword o frasa pertinente in a barra di ricerca, l'utilizatori ponu navigà per i fili pertinenti.

Threads, chì hè stata lanciata in lugliu cum'è una app di cunversazione basata in testu, hà inizialmente sperimentatu un successu tremendu cù 100 milioni di iscrizioni in cinque ghjorni da a so liberazione. Tuttavia, l'usu di l'app hè diminuitu rapidamente per via di a so funziunalità limitata. In risposta, Instagram aghjusta avà funzioni di basa per attruverà novi utilizatori è mantene quelli esistenti.

Queste caratteristiche includenu una versione web cumplettamente funziunale, un feed cronologicu di i posti, una tabulazione dopu, è una tabulazione reposts. Tuttavia, l'app ùn manca ancu di alcune funzioni fundamentali, cum'è u supportu per parechji cunti, un buttone di edizione, è messageria diretta.

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, a sucietà madre di Instagram, hà spressu ottimisimu annantu à i Threads durante a teleconferenza di i guadagni di a cumpagnia in lugliu. Hà anticipatu chì l'app diventerà a prossima rete suciale di miliardi di utilizatori in a suite di app chì include Facebook, Instagram, WhatsApp è Messenger. Zuckerberg hà ricunnisciutu chì Threads hà sempre spaziu per migliurà in termini di funziunalità di basa, ma hà spressu a fiducia in u potenziale di crescita di l'app.

In generale, l'espansione di a funzione di ricerca di Threads à più paesi è l'aghjunzione di e funzioni basi anu u scopu di rinvià l'ingaghjamentu di l'utilizatori nantu à a piattaforma è rinfurzà a so pusizioni in u paisaghju di e social media.

Definizione:

- Threads: Una app di cunversazione basata in testu sviluppata da Instagram.

- Meta: A cumpagnia madre di Instagram.

- Keywords: Parolle o frasi specifiche usate per circà u cuntenutu pertinente.

– Frasi : Un gruppu di parolle chì trasmettenu un significatu o idea specificu.

Fonti:

- Inserite a fonte di l'articulu originale quì senza URL