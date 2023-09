Tutti i cambiamenti in a radiu irlandese: u paisaghju mudificatu è l'opportunità avanti

A recente partenza di Dermot Whelan di Today FM è l'arrivu di Ryan Tubridy in Virgin Radio UK mette in risaltu u paisaghju cambiante di a radiu irlandese. Cù u slot di a matina essendu u slot di tempu più cercatu è cumpetitivu, sia a Radio 1 sia l'Oggi FM vedenu un scuzzulu cumpletu à 9 ore di ghjornu in a settimana. Mentre Dave Moore prova di mantene l'ascolta di Dermot & Dave, RTÉ cuntemplò u so pianu permanente per u successore di Dermot Whelan.

Dan Healy, u capu di RTÉ 2FM, vede questu una fantastica opportunità per qualchissia per fà a so marca. Tuttavia, ùn hè micca sicuru cumu questu affetterà l'ascolta per e duie stazioni. A battaglia per u slot di a matina riflette una quistione più larga nantu à u futuru di a radiu irlandese, chì dipende da i cambiamenti tecnologichi è a so capacità per attruverà novi ascoltatori.

Malgradu e sfide purtate da a pandemia, l'industria di a radiu hà sperimentatu una crescita di i rivenuti di publicità. In u 2022, i rivenuti di a radio anu aumentatu di 3% in a prima mità di l'annu. Questa crescita hè in cuntrastu cù l'altri settori di media chì anu sperimentatu rivenuti fissi durante u stessu periodu. A radiu rapprisenta avà u 13% di u mercatu di publicità, una parte più grande di l'anticipata pre-Covid.

U successu è a resistenza di l'industria radio durante a pandemia anu aumentatu a fiducia in u settore. L'arrivu di Bauer Media, chì hà acquistatu parechje stazioni di radiu maiò, cumpresu Today FM, hà ancu rinfurzatu l'industria. E strategie di marketing coerenti di Bauer è u cuntenutu chì risonanu cù l'audienza anu cuntribuitu à u so successu.

Mentre Bauer prospera, i guadagni di RTÉ Radio 1 durante a pandemia sò stati invertiti. U so rendimentu cummerciale in 2022 hè statu più sottumessu, cù i rivenuti chì anu aumentatu solu di 1.2%. Tuttavia, RTÉ Radio 1 mantene sempre una quota di mercatu di 19.8%. A stazione di a ghjuventù di RTÉ, 2FM, face spessu critiche, ma u direttore generale Kevin Bakhurst hà manifestatu sustegnu à a stazione.

U futuru di a radiu irlandese dipenderà da a so capacità d'adattà à i cambiamenti tecnologichi è attrae u publicu più chjucu. Mentre a radiu FM continuarà à esse impurtante per i prossimi deci anni, l'industria hà bisognu di scopre novi strade per a crescita. Cù un mercatu di publicità in crescita è un apprezzamentu rinnuvatu per u mediu, a radiu irlandese hè pronta per un successu cuntinuatu.

