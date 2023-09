Starfield hè veramente u RPG "Importante" chì dice di esse?

U RPG di fantascienza assai attesu di Bethesda, Starfield, hè stata finalmente liberata. Cù a so scala ambiziosa è u so scopu, u scopu di esse unu di i RPG più impurtanti mai fatti. In ogni casu, dopu avè passatu u tempu cù u ghjocu, diventa chjaru chì, mentre ch'ellu hà i so punti di forza, ùn manca micca di ottene una vera trascendenza.

Starfield, a prima IP originale di Bethesda in 25 anni, hè stata in sviluppu per più di una dicada. L'aspettativi è i paci per u ghjocu ùn pudianu esse più altu. Hè ancu cruciale per Microsoft, chì hà acquistatu a casa madre di Bethesda, ZeniMax Media, in 2010, per assicurà l'esclusività per a so consola Xbox.

U ghjocu prumetti à i ghjucatori di "libertà senza paragone" per spiegà, ma quella libertà hè spessu qualificata. Mentre Starfield permette à i ghjucatori di fighjulà l'astri, ùn si sente micca sempre cum'è un ghjocu fattu di roba stella stessu. A volte si sente più cum'è una conferenza da un astronomu sapiutu piuttostu chè una sperienza veramente immersiva è impressionante.

Starfield hè statu paragunatu à l'altri ghjochi di Bethesda, in particulare Skyrim, cù u so vastu mondu è u gameplay di u ghjucatore. Mentre migliurà e versioni passate in certi spazii chjave, cum'è menu bugs è megliu cummattimentu, ùn manca ancu di esse una sperienza trascendente. A scala colossale di u ghjocu travaglia contru à u sensu di maraviglia è scuperta chì prova di creà.

Malgradu i so difetti, Starfield hè sempre un bonu ghjocu. Offre una campagna convincente, meccanica di tirò solida è grafica mejorata. Tuttavia, ùn hè micca abbastanza à l'altitudine di esse un RPG "impurtante". Solu u tempu dirà s'ellu pò ottene quellu statutu attraversu l'aghjurnamenti è u cuntenutu post-liberazione.

In fine, Starfield hè un RPG ambiziosu chì ùn hè micca veramente rivoluzionariu. Ancu s'ellu hà i so punti di forza è e migliure nantu à i ghjochi passati di Bethesda, ùn ghjunghje micca abbastanza à u livellu d'impurtanza chì dice d'avè. S'ellu pò eventualmente ghjunghje stu statutu resta à vede.