I roti di lussu di l'attori indiani: un sguardu à e so cullezzione Porsche

Da u splendore è u glamour di l'industria cinematografica à l'allure di e vitture di lussu, l'attori indiani anu una inclinazione per i veiculi high-end. Mentre chì parechji optanu per marchi cum'è Mercedes-Benz è BMW, alcuni facenu un passu più avanti è diventanu fieri pruprietarii di vitture sportive Porsche. Fighjemu un ochju più vicinu à uni pochi di attori indiani chì si sò indulgenti in a so storia d'amore cù Porsche.

Sunny Deol, cavalcando altu nantu à u successu di u so ultimu filmu, Gadar 2, hà aghjustatu una Porsche 911 GT3 Touring à a so cullezzione prima di questu annu. Stu mudellu di u 2023, chì costa circa Rs 3 crore, hè statu fieru di mostra à fiancu à u so babbu attore veteranu, Dharmendra. L'ammirazione di Sunny Deol per a marca Porsche hè evidenti, postu chì ellu hà ancu u 911 di duie generazioni precedenti.

Ram Kapoor, cunnisciutu per a so cullizzioni eclettica, cumprese vitture esotiche è biciclette, hà acquistatu una Porsche 911 blu in 2021. Questa 911 particulari appartene à a generazione 992 è hè furnuta cù un putente mutore Boxer di sei cilindri 3.0 litri twin-turbocharged.

Bobby Deol, unu di i primi pruprietarii di una Porsche in l'industria cinematografica indiana, pussede una Porsche 2013 Carrera 911S 4. Questa versione di l'iconica serie 911 presenta un mutore 3.8-litre turbocharged inline-400, chì furnisce un impressionante 440 PS di putenza è XNUMX Nm di torque.

Farhan Akhtar, una persunalità multitalentosa cunnisciuta per i so diversi roles nantu à u screnu è fora di u screnu, hè fieru di pussede una Porsche Cayman GTS 2015 violeta. Questa variante di u Cayman hè alimentata da un mutore à benzina 3.4 litri turbocharged sei in linea, chì produce 340 PS di putenza è 380 Nm di coppia.

Madhuri Dixit, l'epitome di a grazia è a bellezza, hè stata recentemente vista cù u so maritu in l'aeroportu di Mumbai in una Porsche 911 Turbo S bianca, cunfirmendu a so pruprietà di sta stupenda vittura sportiva. Questa variante particulare di l'iterazione 992 hè propulsata da un mutore sei flat-twin-turbocharged 3.8-litre, chì genera una stupenda 645 PS di putenza è 800 Nm di torque.

Dulquer Salmaan, un famosu attore di l'India Meridionale è un entusiasta di e vitture, hè fieru di possede micca solu una, ma duie vitture sportive Porsche. U so primu hè un Porsche 911 GT3 turchinu, mentri u so secondu hè un Panamera Turbo turbo. U GT3 hè dotatu di un mutore boxer à sei cilindri aspiratu naturali di 4.0 litri, mentre chì a Panamera Turbo vanta un mutore à benzina V4.0 di 8 litri.

Mamta Mohandas rompe u mudellu di l'attrici femine chì optanu per vitture sportive diventendu u pruprietariu di una Porsche 911 Carrera S gialla brillanti. Questa bellezza vene cun un mutore à benzina di sei cilindri 3.0 litri twin-turbo, chì furnisce 450 PS di putenza è 530 Nm. di torque.

Fahadh Faasil, un altru famosu attore malayalam è entusiasta di l'auto hardcore, si distingue cù a so scelta unica di una Porsche 911 Carrera S Python Green. Impulsatu da un mutore di sei cilindri 3.0 litri twin-turbocharged, questa Porsche produce 448 PS di putenza è 530 Nm di coppia.

Questi attori indiani mostranu orgogliosamente u so amore per i roti di lussu attraversu e so preziose cullezzione Porsche. Mentre cuntinueghjanu à abbaglià nantu à a grande schermu, i so passaggi high-end aghjunghjenu un toccu extra di glamour à a so vita digià glamorosa.

Definizione:

- Porsche: Un fabricatore d'automobile tedescu specializatu in vitture sportive d'altu rendiment.

- Porsche 911 GT3 Touring: Una variante di a Porsche 911 cunnisciuta per e so capacità d'alta prestazione.

- Vettura sportiva: una vittura chjuca, bassa à a terra, d'alta prestazione pensata per a velocità è e curve.

- Porsche 911: Un mudellu emblematicu di a marca Porsche, cunnisciutu per u so design iconicu è e prestazioni.

- Porsche Cayman: una vittura sportiva coupé à duie porte prodotta da Porsche.

- Porsche Panamera: una berlina di lussu à quattru porte prodotta da Porsche.

– Porsche 911 Carrera 4S: una variante ad alte prestazioni della serie Porsche 911.

- Porsche 911 Turbo S: A variante di punta di a serie Porsche 911, cunnisciuta per e so prestazioni putenti.

- PS: Abbreviazione di "Pferdestärke", una unità di misurazione di putenza usata in Europa, equivalente à cavalli.

– Nm: Abbreviazione per Newton meter, una unità di misura di coppia.

- Trasmissione automatica à doppia frizione: Un tipu di trasmissione chì furnisce un cambiamentu di marcia rapida è senza saldatura.

- Motore di sei cilindri: Un tipu di cunfigurazione di u mutore di combustione interna cù sei cilindri disposti in un pianu pianu (oppusi orizzontalmente).

- Motore V8: Una cunfigurazione di u mutore di combustione interna di ottu cilindri in forma di V, cunnisciuta per a so putenza è u so prestazione.

Fonti:

[Nisun URL furnitu]