Dow Jones Industrial Average Inverte Perdite è Chiude

U Dow Jones Industrial Average (DJIA) hà sappiutu à rimbursà da i primi perditi ghjovi è hà chjusu u ghjornu quasi 0.2% più altu à 3 pm ET. Stu muvimentu pusitivu hè statu accumpagnatu da una diminuzione di e richieste iniziali di disoccupazione per a settimana chì finisce u 2 di settembre, cù u numeru caduta à 216,000 da un 229,000 rivisitu in a settimana precedente. Malgradu sta mellura, a probabilità di una crescita di tariffu in Novembre hè di 43.4%, secondu u CME FedWatch Tool.

Mentre chì u DJIA hà sappiutu di turnà e cose, l'S&P 500 hà sempre sperimentatu una diminuzione di 0.3%, è u Nasdaq tech-heavy hè cascatu da 0.8% cum'è l'azzioni di a tecnulugia venduta. Tutti i trè indici anu cummercializatu sottu à a so media mobile di 50 ghjorni.

In quantu à l'altri indicatori di u mercatu, u voluminu era più altu nantu à u NYSE, ma più bassu nantu à u Nasdaq cumparatu cù u listessu tempu u marcuri. U petroliu crudu hà ancu vistu una diminuzione di più di 0.5% à $ 86.95 u barile, mentre chì u rendimentu nantu à a nota di riferimentu di u Tesoru di 10 anni hè cascatu da 2 punti di basa à 4.26%.

L'investituri anu avutu ancu i so ochji nantu à l'ultimi sviluppi in u mercatu di criptocurrency. Late Thursday, l'ARK Invest di Cathie Wood è l'impresa di gestione di l'attivu 21 Shares presentati cù a SEC per offre un fondu di scambiu di scambiu di Ethereum (ETF) chì cuntene l'ether cryptocurrency. Altre imprese maiò di gestione di l'assi, cum'è VanEck è Blackstone, sò ancu aspittendu l'appruvazioni per lancià ETF di criptu spot US.

Dentru l'azzioni Dow Jones, Apple (AAPL) hà sperimentatu un forte calatu dopu a nutizia di a Cina chì impone curbs à l'usu di l'iPhone da l'ufficiali di u guvernu. Altri capi tecnulugichi in u Dow, cumpresi Microsoft (MSFT) è Cisco (CSCO), anu ancu cascatu. Per d 'altra banda, Intel (INTC) hà vistu un aumentu di u so prezzu di l'azzioni, trasferendu in una zona di compra dopu à u marti. L'ascesa di Intel hè stata guidata da a nutizia chì offre i so servizii di fonderia à chipmaker Tower Semiconductor (TSEM).

In quantu à i stocks specifichi, Sprinklr (CXM) si firmò in una zona di compra malgradu a rinvià qualchì guadagnu in a tarda. Smartsheet (SMAR) è Braze (BRZE) di u software di l'impresa sò disposti per rapportà i so guadagni dopu chì u mercatu chjude.

Fora di u Dow Jones, GameStop (GME) hà vistu una ligera ricuperazione in u so prezzu di azzione dopu i so risultati trimestrali. A cumpagnia hà riportatu una crescita di 2% in i rivenuti è una diminuzione di perdite cumparatu cù u listessu trimestre l'annu passatu.

In generale, u mercatu di borsa hà sperimentatu movimenti misti u ghjovi, cù certi indici ricuperendu mentre chì altri anu affruntatu decadimenti. L'investitori anu monitoratu attentamente diversi fattori, cumpresi i reclami di disoccupazione, i sviluppi di criptu di munita, è u rendimentu individuale di l'impresa per opportunità d'investimentu potenziali.

Fonti:

- Ecunumia

- Strumentu CME FedWatch