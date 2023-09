L'IMF è a Banca Mondiale s'impegnanu à affruntà u cambiamentu climaticu, a vulnerabilità di u debitu è ​​a transizione digitale

In una rara dichjarazione cumuna, u Fondu Monetariu Internaziunale (FMI) è u Bancu Mondiale anu prumessu di aumentà a so cooperazione per affruntà i prublemi mundiali pressanti cum'è u cambiamentu climaticu, a vulnerabilità di u debitu è ​​a transizione digitale di i paesi. E duie istituzioni ricunnoscenu e sfide crescente di l'ecunumia glubale, cumpresa l'aumentu di i disastri climatichi, u rallentamentu di a crescita è a frammentazione geopulitica, è crede chì, travagliendu inseme, ponu fà una cuntribuzione critica.

Stabbilita in u 1944 in una riunione in Bretton Woods, New Hampshire, u FMI è u Bancu Mondiale sò ben posizionati cù a so appartenenza universale è a so cumpetenza specializata per aiutà i paesi à affruntà queste sfide in modu efficace. U novu presidente di u Bancu Mondiale, Ajay Banga, assisterà à u so primu summit G20 è hà un mandatu per espansione e risorse di u prestatore per affruntà u cambiamentu climaticu, pandemie, fragilità è altre crisi globali à fiancu à a so tradiziunale missione anti-povertà.

U presidente di i Stati Uniti Joe Biden hà intenzione di fucalizza nantu à a riforma di u Bancu Mondiale è di altri finanziatori di sviluppu multilaterali à a cima di u G20. I Stati Uniti vedenu queste istituzioni cum'è contrappesi impurtanti à i prestiti esteri di a Cina. Per affruntà u cambiamentu climaticu, l'IMF è u Bancu Mundiale pensanu à cullaburà nantu à un "più strutturatu è istituziunalisatu". Questu include a formalizazione di riunioni regulare di u Gruppu di Cunsigliu di u Clima di u Bancu-Fund ogni dui mesi per cunsiderà sviluppi in relazione à u clima nantu à i prughjetti chjave. U Fondu di Resilienza è Sostenibilità di l'IMF, chì furnisce finanziamentu per prughjetti di resilienza climatica è di transizione à i paesi à redditu mediu, serà ancu utilizatu.

Inoltre, e duie istituzioni travaglianu per incorpore considerazioni climatiche in i so sforzi per a sustenibilità di u debitu per i paesi à pocu redditu. Anu digià travagliatu strettamente nantu à a sustenibilità di u debitu, favurendu i quadri di ristrutturazione mejorati, è anu lanciatu una tavola rotonda di u debitu sovranu l'annu passatu per standardizà i cuncetti di ristrutturazione è accelerà i trattamenti di u debitu.

Inoltre, u FMI è u Bancu Mondiale cullaburaranu per aiutà i paesi in a so transizione digitale. Questu implicarà a cunnessione di i citadini à i servizii in linea è a riduzione di e barriere à l'inclusione digitale. I so sforzi cumuni aiuterà i paesi à aumentà l'efficacità di i sistemi di raccolta di entrate è di spesa è sfruttà i benefici di e novi tecnulugii digitali mentre gestiscenu i risichi assuciati.

In cunclusione, l'IMF è u Bancu Mondiale anu fattu un passu significativu in l'impegnu à affruntà u cambiamentu climaticu, a vulnerabilità di u debitu è ​​a transizione digitale di i paesi. U so approcciu di cullaburazione hà per scopu di furnisce un supportu cruciale à i paesi per affruntà queste sfide è prumove a crescita ecunomica sustenibile.

