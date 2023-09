IBM è Parle Products Collaboranu per accelerà a Trasfurmazione Digitale utilizendu Cloud è AI

IBM è Parle Products anu annunziatu una cullaburazione allargata per guidà a trasfurmazioni digitale in l'industria di l'alimentariu è di e bevande. In parte di sta cullaburazione, Parle Products, unu di i principali produttori di biscotti è dolci di l'India, sfrutterà e tecnulugia di nuvola è intelligenza artificiale (AI) di IBM per rinfurzà e so operazioni, u sviluppu di i prudutti è l'esperienza di i clienti.

Cù l'usu di l'informatica in nuvola, Parle Products hà per scopu di razionalizà a so gestione di a supply chain, ottimisà i prucessi di produzzione, è migliurà l'efficienza operativa generale. Sfruttendu e tecnulugia AI, a cumpagnia pò guadagnà insights preziosi da l'analisi di dati, chì permette una megliu decisione è un sviluppu di produttu rinfurzatu.

Sta cullaburazione serà ancu cuncentrata à migliurà l'esperienza di i clienti di Parle Products sfruttendu chatbots è assistenti virtuali alimentati da AI. Queste tecnulugii permettenu à Parle Products di furnisce cunsiglii persunalizati, risponde à e dumande di i clienti in tempu reale, è furnisce una sperienza di u cliente senza saldatura è attraente.

Inoltre, a cullaburazione hà da guidà l'innuvazione in l'industria di l'alimentariu è di e bevande esplorendu tecnulugia avanzate cum'è blockchain è Internet of Things (IoT). Queste tecnulugii anu u putenziale di migliurà a tracciabilità, assicurà a sicurezza di u produttu, è permette una gestione più efficiente di a supply chain.

In generale, sta cullaburazione trà IBM è Parle Products exemplifica u putere di a trasfurmazioni digitale in rivoluzione di l'industria di l'alimentariu è di e bevande. Sfrutendu e capacità di l'informatica in nuvola è di l'IA, Parle Products pò ottene l'eccellenza operativa, guidà l'innuvazione è offre esperienze di cliente superiore.

