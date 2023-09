Sony WF-1000XM5 versus Bose QuietComfort Earbuds II: quale hè a scelta megliu?

Aghju avutu u piacè di pruvà parechje generazioni di cuffie wireless premium da i giganti di l'industria Sony è Bose, è devu dì chì hè un bellu tempu per esse un fan di sti dispositi. Dopu à mesi di campà cù u Sony WF-1000XM5, sò prontu à sparte u mo verdict nantu à s'ellu ponu detronà u Bose cum'è i mo auriculari per annullamentu di u rumore.

In quantu à a qualità di u sonu, u Sony WF-1000XM5 hè notevolmente impressiunanti. Offrenu dettagli è chiarità incredibili, facendu di elli u paru più perspicace di cuffie wireless premium chì aghju scontru. Tuttavia, i Bose QuietComfort Earbuds II meritanu sempre u so status di cinque stelle. Anu furnisce un sonu musicale è divertente cù assai dettagli, particularmente in u bassu. Mentre chì i Sony eccellenu in qualità di sonu, ùn aghju micca affruntà à rimpiazzà u mo Bose se li possedessi digià.

Induve u Sony WF-1000XM5 brilla hè in qualità di chjama. A so "struttura di riduzzione di u rumore" permette una trasmissione di voce più chjara, ancu in ambienti ventu. In cunfrontu, u Bose hè un pocu cortu in questu aspettu.

Una diffarenza intrigante trà i dui cuffie hè u so approcciu à a cancellazione di u rumore. U Bose hà un impattu più forte cù u so algoritmu di annullamentu di u rumore, creendu un ambiente quasi silenziu. Per d 'altra banda, Sony hà optatu per un effettu più sottile, annullendu frequenze ligeramente diverse è furnisce una sensazione diversa di annullamentu di rumore attivu. Mentre i dui sò efficaci, u Bose pò appellu più à l'individui chì preferanu una sperienza di cancellazione di u rumore più forte.

A cunnessione Bluetooth multipuntu hè una funzione chì distingue u Sony WF-1000XM5. A cuntrariu di u Bose, questi auricolari permettenu di cambià senza saldatura trà i dispositi senza avè da navigà in i menu Bluetooth. Questa cunvenzione hè particularmente preziosa in scenarii induve l'utilizatori cunsumanu diversi tipi di cuntenutu da diverse fonti.

U Sony WF-1000XM5 offre cuntrolli touch responsive, ma l'opzione di cuntrullà u voluminu toccu ripetutamente l'auriculare pò esse un pocu ingombrante. In cuntrastu, l'abilità di scorri i dite su è falà a superficia esterna di l'auriculare Bose per u cuntrollu di u voluminu hè più preferita.

A cunfortu hè un fattore cruciale in a scelta di l'auriculare, è era unu di i mutivi principali chì aghju cambiatu da u Sony XM4 à u Bose prima. Mentre chì u novu disignu elegante di u Sony WF-1000XM5 hè attraente è offre un cunfortu migliuratu, aghju sempre riserve nantu à l'eartips. Pensu chì l'adattamentu di i Sony hè menu sicuru, in particulare a punta di l'orechja diritta. L'opzione più grande di eartip di Sony ùn mi pare micca adatta.

In ultimamente, sceglie trà Sony WF-1000XM5 è Bose QuietComfort Earbuds II hè una decisione dura. Tutti dui eccellenu in qualità di sonu, cù Sony chì guida in qualità di chjama è Bose chì furnisce una sperienza di cancellazione di u rumore più forte. L'auriculare Sony offrenu Bluetooth multipuntu, mentre chì u Bose offre una forma più còmoda. Cunsiderate e vostre priorità in quantu à u sonu, u cunfortu è e funzioni supplementari per stabilisce quale paru si adatta à e vostre preferenze.

