Perchè ùn sò micca sempre ghjunghje à a mo camera iPhone 14 Pro

In una retrospettiva recente nantu à e capacità di a camera di l'iPhone 14 Pro, l'autore riflette nantu à e ragioni per quale ùn anu micca usatu per catturà parechji mumenti impurtanti. Mentre ricunnoscenu chì l'iPhone 14 Pro hè una bona camera è pò pruduce risultati superbi, si sò ritrovati à ghjunghje à altri dispositi invece. L'autore mette in risaltu parechje ragioni per questu.

Unu di i fatturi principali hè a cunvenzione. Quandu pigliate foto di produttu per articuli, l'autore tipicamente usa una camera normale. Tuttavia, ci sò volte quandu l'usu di un telefunu hè più còmuda, è l'iPhone 14 Pro diventa u dispusitivu. A facilità di edità di ritratti in u modu Portrait è u trasferimentu rapidu di l'imaghjini à u so Mac cù AirDrop sò citati cum'è vantaghji.

L'autore furnisce esempi di ritratti pigliati cù l'iPhone 14 Pro, cumprese e foto di u dispositivu per paraguni di càmera è scatti di diversi prudutti. Mentre ch'elli sò cuntenti di i risultati è li cunsidereghjanu abbastanza bè per a publicazione, credenu chì altri smartphones puderanu potenzalmentu furnisce risultati megliu, anche se cù strumenti di editazione menu intuitivi è trasferimenti più complicati.

Un aspettu chì decepisce l'autore quandu usa a camera iPhone 14 Pro per a vita di ogni ghjornu hè a so tendenza à fà e foto troppu scure. I forti livelli di cuntrastu è a gestione povera di l'esposizione risultanu in imaghjini scuri è scuri chì perdenu dettagliu è umore di l'ambiente di a vita reale. Edizione pò aiutà à un certu puntu, ma u dannu hè digià fattu.

L'autore cunsidereghja ancu e migliure in altre camere di smartphone in l'anni. Mencionanu u versatile zoom otticu 10x di u Samsung Galaxy S23 Ultra è a prudenza tecnica di u Google Pixel 7 Pro cum'è esempi di dispositi cuncurrenti cù funzioni di càmera più eccitanti è utili cà l'iPhone 14 Pro. L'appellu di e caratteristiche uniche di l'iPhone, cum'è u modu Cinematic, hè persu annantu à l'autore.

Paragunendu e foto recenti pigliate cù u Google Pixel Fold è l'iPhone 14 Pro, l'autore trova chì e foto da u Pixel sò più attraenti è sparte invece. Questa tendenza hè stata ancu osservata in teste di càmera back-to-back, induve altri dispositi cum'è u Samsung Galaxy S23 Ultra anu superatu l'iPhone 14 Pro.

L'autore cuncludi chì a camera iPhone 14 Pro hà persu u so incantu. Mentre ch'elli anu usatu per confià in l'iPhone 12 Pro cum'è u so telefuninu di camera, ùn anu micca sperimentatu u listessu livellu di piacè cù l'iPhone 13 Pro o l'iPhone 14 Pro. A delusione cù a camera di l'iPhone 14 Pro ùn hè micca influenzata da l'esperienze precedenti, ma piuttostu i so difetti.

Fonti: Andy Boxall / Digital Trends