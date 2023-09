Huawei hà aghjustatu dui smartphones più à a so linea, u Mate 60 Pro+ è u Mate X5 plegable, dopu à u recente lanciu di Mate 60 è Mate 60 Pro. U giant tecnulugicu cinese hè statu sicretu annantu à e capacità radio di questi dispositi, ma fonti suggerenu chì sò veramente capaci di 5G. Un test di velocità realizatu nantu à u Mate X5 plegable da u blogger cinese Vincent Zhong hà registratu una velocità di scaricamentu impressionante di più di 1 Gbps.

U Mate 60 Pro+ è u Mate X5 sò prubabilmente alimentati da u chipset HiSilicon Kirin 9000S di Huawei, chì hà suscitatu preoccupazioni per a violazione potenziale di a cumpagnia di e sanzioni di i Stati Uniti. U nodu di prucessu di 7nm di u chipset, furnitu da u fornitore di chip locale SMIC, si crede chì sia attivatu da e macchine di litografia avanzate da ASML. L'impurtanza di sti machini direttamente seria una violazione di a prohibizione di l'impurtazione, chì porta à a speculazione chì SMIC hà sviluppatu a so propria macchina di litografia avanzata.

Benchmarks realizati da u blog tecnulugicu cinese Geekerwan indicanu chì a prestazione di u Kirin 9000S hè paragunabile à u Snapdragon 888 di Qualcomm, ma hè cunsideratu à circa duie generazioni daretu. U Kirin 9000S presenta un CPU cù un core grande è trè core media basati nantu à l'architettura "TaiShan" di Huawei, è ancu quattru core picculi basati in Arm's Cortex-A510. Hè ancu u primu processore mobile chì sustene u multi-threading cù ottu core è 12 fili. A GPU, chjamata Maleoon 910, si dice chì hè à parità cù a GPU di Snapdragon 888.

U Mate 60 Pro + sparte similitudini cù u Mate 60 Pro, cumpresu u supportu per u serviziu di chjama satellitari è messageria satellitare. I principali diffirenzii sò u "processu di doppiu tintura metallica nanotecnologica" è e camere posteriori mejorate. U Mate X5 plegable hè simile à u Mate X3, ma presenta u Kunlun Glass di Huawei nantu à a pantalla esterna è un aspettu ligeramente tweaked di l'isula di a camera posteriore.

Huawei ùn hà ancu revelatu i prezzi di sti dispositi, ma i pre-ordini sò pronti à principià prestu. Se tutti i quattru smartphones in l'ultima linea di Huawei sò veramente alimentati da u Kirin 9000S, indicà a fiducia di a cumpagnia in u so rendimentu di chip è presenta una sfida potenziale à e sanzioni di i Stati Uniti. Più infurmazione nantu à questi dispositi hè prevista per esse revelata à a fini di settembre, evitendu convenientemente a cumpetizione cù l'iPhone 15.

Fonti:

Engadget

Vincent Zhong (blogger cinese)

TechInsights per Bloomberg

Bits & Chips

Geekerwan (blog tecnologicu cinese)