U Smartphone Mate 60 Pro di Huawei mostra e capacità tecnologiche domestiche di a Cina

Huawei Technologies Co. hà fattu un passu significativu in mostrà u prugressu di a Cina in u sviluppu di e so capacità tecnologiche domestiche cù u so ultimu mudellu di smartphone, u Mate 60 Pro. Stu smartphone presenta una alta proporzione di cumpunenti fatti in Cina, in più di u so processore Kirin cuncepitu è ​​fabbricatu in Cina.

L'analisi di teardown realizata da TechInsights per Bloomberg revela chì Huawei hà acquistatu parechji cumpunenti da cumpagnie cinesi. U Mate 60 Pro include un modulu front-end di radiofrequenza da Beijing OnMicro Electronics Co., un modem di cumunicazione satellitare da Hwa Create Co., è un transceiver RF da Guangzhou Runxin Information Technology Co. A memoria di SK Hynix Inc. hè l'unica. cumpunente straneru identificatu finu à avà.

A fiducia di i fornitori domestici per i cumpunenti tecnulugichi hè un successu impressiunanti per Huawei, datu i sfidi chì hà affruntatu dopu à esse tagliatu da u mercatu di chips avanzati è chipmaking da e sanzioni di i Stati Uniti in 2020. A cumpagnia avia prima affidatu à i fornitori americani per i chips di cumunicazione essenziali. è avia da circà i mezi alternativu per pruduce i so prucessori è chips wireless.

Malgradu queste avversità, Huawei hà sappiutu di creà un smartphone cù cumpunenti principarmenti fatti in Cina, dimustrendu a so capacità di navigà l'embargo tecnologicu. A velocità wireless di u Mate 60 Pro hè à parità cù i dispositi 5G, è u dispusitivu ùn mostra micca un drenu di batteria inusual.

Tuttavia, restanu dumande in quantu à u voluminu di produzzione è u costu di sti cumpunenti. Huawei deve cumpete cù attori stabiliti cum'è Apple è Samsung, chì i so smartphones utilizanu chips chì sò almenu duie generazioni davanti à l'ultima offerta di Huawei. Tuttavia, a liberazione di u Mate 60 Pro senza specificazioni dettagliate hè stata celebrata da i media statali cum'è evidenza chì i sforzi di i Stati Uniti per limità l'accessu di a Cina à e tecnulugia avanzate anu fallutu.

U successu di u Mate 60 Pro puderia avè implicazioni significativu per Huawei è u mercatu di smartphone cinese. L'analisti stimanu chì se Huawei vende 5 milioni di unità, puderia cannibalizà u 38% di e vendite d'iPhone in Cina. Tuttavia, i limiti di l'offerta è i bassi rendimenti di produzzione aumentanu l'incertezza annantu à a capacità di Huawei per risponde à a dumanda.

Siccomu Huawei cuntinueghja à avanzà cù e so capacità tecnologiche domestiche, resta da vede cumu risponderanu i Stati Uniti. U rapprisentante Michael McCaul hà insinuatu chì i fornituri di Huawei, cum'è Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), pò avè violatu e sanzioni di i Stati Uniti. U risultatu di questi sviluppi puderia avè implicazioni di vasta portata sia per Huawei sia per l'industria tecnologica globale.

Fonti: Bloomberg News, TechInsights