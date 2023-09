Huawei presenta u Mate X5: un smartphone plegable cù funzioni aghjurnate

By

Huawei cuntinueghja a so striscia di lanciamenti di smartphone sorprendenti cù l'intruduzione di u Mate X5. Stu dispusitivu serve cum'è successore direttu à u Mate X3 è porta parechje migliure notevuli à a tavula.

U Mate X5 presenta a stessa schermu principale LTPO OLED di 7.85 inch è 6.4 inch LTPO OLED display cum'è u so predecessore. I dui displays sò prutetti da Kunlun Glass. U dispusitivu hè dispunibule in un novu culore Phantom Purple, in più di l'opzioni Feather White, Feather Black, Feather Gold è Green Mountain da a linea Mate X3.

In quantu à e capacità di càmera, u Mate X5 conserva a listessa configurazione di u so predecessore. Porta una camera principale 50MP cù apertura f/1.8, una camera ultrawide 13MP f/2.2, è un modulu periscopiu 12MP f/3.4 cù zoom otticu 5x.

Sottu u cappucciu, u Mate X5 offre finu à 16 GB di RAM è 1 TB di almacenamiento. Mentre chì l'infurmazione ufficiale di chipset ùn hè micca stata liberata, i rapporti da a Cina suggerenu chì pò presentà u Kirin 9000s SoC, chì si trova in a serie Mate 60 recentemente lanciata. Stu chipset hè speculatu per esse un chip capace di 5G custruitu nantu à a tecnulugia di prucessu 7nm di SMIC.

Una di e caratteristiche standout di u Mate X5 hè u so novu disignu di antenna. L'antenna Lingxi di Huawei impiega un algoritmu AI per selezziunà a rete ottima per una connettività mejorata. L'antenne di u dispositivu utilizanu ancu a tecnulugia di sintonizazione dual-mode, assicurendu una qualità di signale megliu.

U Mate X5 hè dotatu di una batteria più grande di 5,060 mAh è supporta a carica cablata 66W, a carica wireless 50W è a carica wireless inversa 7.5W. Funziona in HarmonyOS 4 è introduce cuntrolli di gestu di l'aria, chì permettenu à l'utilizatori di navigà in video, pagine web è imagine senza toccu a visualizazione principale. Inoltre, u Mate X5 hè impermeabile IPX8 è supporta a messageria satellitare BeiDou bidirezionale in Cina.

A prevendita per l'Huawei Mate X5 hè attualmente dispunibule attraversu VMall, cù a vendita aperta prevista per inizià u 15 di settembre.

