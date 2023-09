Huawei Mate X5: Un novu telefuninu plegable cù funzioni impressiunanti

Huawei hà lanciatu tranquillamente u so ultimu flagship, u Huawei Mate X5, in Cina. Ancu s'è a cumpagnia ùn hà micca revelatu i dettagli di u processore di u telefuninu, vanta una visualizazione interna LTPO OLED di 7.85-inch è una schermu esterna OLED LTPO di 6.4-inch. U Mate X5 vene in cinque opzioni di culore diffirenti è hè dispunibule in duie varianti di almacenamento. I dettagli di u prezzu di u telefuninu ùn anu ancu esse annunziatu.

U Huawei Mate X5 hè u successore di u Huawei Mate X3, chì hè stata liberata in Cina prima di questu annu. Sporting un octa-core Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, u Mate X3 hà ricevutu recensioni positive. U Mate X5 di novu svelatu hè offrittu in l'opzioni di culore Feather Sand White, Feather Sand Black, Feather Sand Gold, Aoyama Dai (Green) è Phantom Purple. Veni ancu in duie opzioni di almacenamiento: 12GB + 512GB è 16GB + 512GB. Inoltre, ci sò duie opzioni di almacenamentu dispunibuli solu per l'Edizione Collector: 16GB + 512GB è 16GB + 1TB.

L'Huawei Mate X5 hà un pannellu internu OLED LTPO di 7.85-inch cù una risoluzione di 2496 x 2224 pixel. Havi una freccia di campionamentu toccu di 240 Hz è un rapportu d'aspettu di 8: 7.1. A visualizazione di a copertina hè un pannellu OLED LTPO di 6.4-inch cù una risoluzione di 2504 x 1080 pixel, una freccia di campionamentu toccu finu à 300Hz, è un rapportu d'aspettu di 20.9: 9. U telefunu hè furnutu cù finu à 16 GB di RAM è 1 TB di almacenamiento integratu.

In quantu à e capacità di a camera, u Mate X5 vanta una configurazione di camera tripla posteriore. Include un putente sensore primariu di 50 megapixel, un sensoru di 13 megapixel cù una lente ultra-larga, è un sensoru di 12 megapixel cù un teleobiettivo periscopiu chì sustene a stabilizazione ottica di l'imagine (OIS). In fronte, ci hè una camera di 8 megapixel per piglià selfie.

U Mate X5 hè alimentatu da una batteria di 5,060 mAh cù un supportu di ricarica rapida di 66W cablata è wireless 50W, assicurendu un usu di longa durata. Funziona cù Harmony OS 4.0, l'ultimu sistema operatore di Huawei. U telefunu offre diverse opzioni di cunnessione cum'è Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC è USB Type-C. Hè ancu classificatu IPX8 per a resistenza di splash.

Pisendu 245 grammi, u Mate X5 misura 156.9 mm x 72.4 mm x 11.08 mm quandu hè plegatu è 156.9 mm x 141.5 mm x 5.3 mm quandu si apre.

In cunclusioni, l'Huawei Mate X5 hè un aghjuntu impressiunanti à u mercatu di u telefuninu plegable. Cù a so visualizazione stupente, una putente configurazione di càmera, è e capacità di carica rapida, hè sicuru d'attirà i dilettanti di a tecnulugia. U telefunu cuntinueghja a tradizione di Huawei di furnisce i dispositi di punta chì spinghjanu i limiti di a tecnulugia di smartphone.

