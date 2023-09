L'Huawei Mate 60 Pro+ hè l'ultima aghjunta à a serie Mate 60 di Huawei, dopu à i lanciamenti di Mate 60 è Mate 60 Pro. Stu mudellu di punta si basa nantu à e caratteristiche di u mudellu Pro regulare è li porta à u prossimu livellu.

Partendu cù u chipset, Huawei ùn hà micca divulgatu e specificazioni esatti, ma si crede chì hè alimentatu da u chipset 7nm Kirin 9000s pruduttu in Cina. U Mate 60 Pro+ vene cun 16 GB di RAM (da 12 GB à u mudellu Pro) è offre opzioni di almacenamento di 512 GB o 1 TB, espansibile via u formatu di carta NM di Huawei.

A visualizazione di u Mate 60 Pro + hè un pannellu OLED LTPO di 6.82-inch, simili à u mudellu Pro, ma cù una risuluzione più alta di 1,260 x 2,720 pixel. Hè un pannellu 10-bit cù una freccia di rinfrescante chì varieghja da 1Hz à 120Hz è presenta campionamentu di toccu 300Hz. A luminosità hè cuntrullata da un dimming PWM à alta frequenza di 1,440 Hz.

In quantu à a durabilità, u Mate 60 Pro+ hè classificatu IP68 per a resistenza à l'acqua è à a polvera è pò sustene l'immersione in acqua finu à 6 metri (20 piedi) per una meza ora. Dispone ancu di vetru Kunlun di seconda generazione per a prutezzione contra i graffi è i danni.

U Mate 60 Pro+ sporta un disignu di triple perforazione nantu à u display, cù un foru per a camera selfie 13MP è dui buchi per u sistema 3D Time of Flight (ToF). À a parte posteriore, vanta una configurazione di càmera impressiunanti. U modulu principale ospita un sensoru 48MP cù una lente abilitata per OIS, mentre chì u modulu periscopiu presenta un sensor 48MP è una lente 90mm f/3.0 cù OIS. A camera ultra-larga hè stata aghjurnata à un sensore 40MP.

A capacità di a bateria resta invariata da u mudellu Pro, cù una batteria di 5,000 88 mAh chì sustene a carica rapida à 50W cablata è 20W wireless. Offre ancu una ricarica wireless inversa 6W per a carica di altri dispositi. L'opzioni di cunnessione include Wi-Fi 5.2 (ax), Bluetooth 2 cù codecs LDAC è LXNUMXHC, NFC è un blaster IR.

Una caratteristica unica di u Mate 60 Pro + hè a so capacità di fà chjami di voce nantu à a rete satellitare Tiantong, in più di e messageria di testu bidirezionale nantu à a reta BeiDou. I dettagli esatti di abbunamentu per stu serviziu ùn sò micca stati divulgati.

L'Huawei Mate 60 Pro+ hè previstu di inizià a spedizione da u 9 d'ottobre, cù i prezzi ancora da esse annunziatu. Tuttavia, i clienti ponu riservà un postu in linea mettendu un accontu di CNY 1,000 (circa $ 135). L'opzioni di culore per u Mate 60 Pro+ includenu Negru è Crema, cù l'opzioni di almacenamiento 512GB è 1TB dispunibili.

Definizione:

- Kirin 9000s: Un chipset 7nm fabbricatu da Huawei.

- LTPO: Ossidu Policristallino à Bassa Temperatura, una tecnulugia utilizata in i display OLED per una efficienza energetica mejorata.

- IP68: Un standard internaziunale per a resistenza à l'acqua è a polvera.

- OIS: Stabilizazione Ottica di l'Image, una tecnulugia utilizata in lenti di càmera per riduce a sfocatura causata da a vibrazione di a camera.

- ToF: Time of Flight, una tecnulugia utilizata in e camere per misurà a distanza trà a camera è u sughjettu.

- BeiDou: Un sistema di navigazione satellitare cinese.

- Tiantong: Una reta satellitare chì permette chjamate voce è messageria di testu in e zone remote.

