U giant tecnologicu cinese Huawei Technologies hà annunziatu l'iniziu di a prevendita per u so ultimu smartphone, u Mate 60 Pro+. Questa nova aghjunta à a serie Mate vene dopu à u successu di a cumpagnia di superà e sanzioni americane. I preordini per u telefunu sò cuminciati nantu à a tenda online ufficiale di Huawei cù a consegna prevista per u 9 d'ottobre.

U Mate 60 Pro+ vanta caratteristiche impressiunanti, cumprese a capacità di cunnette à dui satelliti simultaneamente è un almacenamentu internu più grande cumparatu cù u so predecessore, u Mate 60 Pro. Ancu s'ellu u prezzu ùn hè micca statu liberatu, u telefunu hà generatu interessu trà i cunsumatori per via di a so velocità di scaricamentu elevata in e rete 5G.

A capacità di Huawei di pruduce mudelli avanzati di telefunini hè stata limitata da u 2019, quandu i Stati Uniti anu impostu restrizioni à l'accessu di a cumpagnia à l'arnesi di fabricazione di chip. In u risultatu, Huawei hà pussutu solu liberà un numeru limitatu di mudelli 5G cù chips stoccati. Tuttavia, u Mate 60 Pro+ dimustra una svolta per a cumpagnia per superà queste sfide.

In più di u Mate 60 Pro+, Huawei hà ancu lanciatu u Huawei Mate X5, una nova versione di a so serie di telefuni plegabili. Questu indica l'impegnu cuntinuu di a cumpagnia per l'innuvazione è furnisce i clienti cun tecnulugia di punta.

In generale, i prevendi di u Mate 60 Pro+ significanu a determinazione di Huawei per superà l'ostaculi è mantene a so pusizioni cum'è un capu di tecnulugia globale.

