A Società di Rhythm Heart si prepara à u secondu avvenimentu annuale HRX in Seattle

A Società di Rhythm Heart (HRS) si prepara per u so secondu avvenimentu annuale HRX, una cunferenza globale di salute è tecnulugia chì riunisce i prufessiunali di l'industria di a salute è a tecnulugia. A cunferenza hà per scopu di sfidà u statu quo è di trasfurmà a cura di i pazienti attraversu l'innuvazione è a cullaburazione.

HRX 2023 si farà da u 21 à u 23 di settembre di u 2023, in u novu centru di cunvenzione Summit in Seattle. U locu unicu di una stanza hè pensatu per maximizà l'ingaghjamentu è favurizà a creatività è a cullaburazione trà i participanti.

A cunferenza presenterà una varietà di prugrammazione focalizzata in a salute digitale cardiovascular. E sessioni includeranu discussioni è presentazioni focalizzate nantu à e soluzioni nantu à temi cum'è mudelli di cura virtuale emergenti, l'impattu di a tecnulugia digitale nantu à l'inequity in a salute, è e prospettive nantu à u finanziamentu di a salute digitale.

Inoltre, HRX AbstracX, alimentatu da u Cardiovascular Digital Health Journal, mostrarà 15 innovatori selezziunati chì presenteranu u so travagliu in presentazioni orali di 10 minuti. A cunferenza includerà ancu una cumpetizione di pitch, induve cinque squadre selezziunate cumpeteranu per premi in cash da i finanziatori.

Co-Producers Executive Dr. Sana M. Al-Khatib è Dr Jagmeet P. Singh spressu eccitazione annantu à a prossima cunferenza è u so potenziale per creà cullaburazioni è avanzà l'approcciu tecnologicu à a cura di i pazienti. Credu chì u futuru di l'assistenza sanitaria si trova in tecnulugia virtuale, digitale è di punta.

A Società di Rhythm Heart hè dedicata à prumove l'educazione è l'advocacy per i prufessiunali di l'arritmia cardiaca è i pazienti, cun un focusu nantu à l'avanzamentu di u campu di l'elettrofisiologia.

Per più infurmazione nantu à HRX 2023, visitate u situ ufficiale.

