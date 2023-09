Cumu sparte i ligami di u situ web trà i dispositi Apple

Riassuntu: Amparate cumu fà sparte facilmente ligami di u situ web in i vostri dispositi Apple cù l'aiutu di iCloud è Safari. Questa funzione hè particularmente utile quandu vulete cuntinuà à navigà in una pagina web in un altru dispositivu o avè accessu à una pagina specifica nantu à parechji dispositi. Segui sti passi per stallà è aduprà sta funzione còmuda.

Se utilizate principalmente i dispositi Apple cum'è un iPhone, iPad è MacBook, avete l'opzione di sparte i ligami di u situ web più fluidu. Tuttavia, ci sò uni pochi di esigenze per assicurà chì sta funzione funziona perfettamente. Per esempiu, sè vo aduprate un Mac cù macOS Mojave 10.14.3 o più vechju, u vostru iPhone o iPad deve esse in esecuzione iOS (o iPad OS) 12 o precedente. Se u vostru Mac usa macOS Mojave 10.14.4 o più recente, u vostru iPhone o iPad deve avè iOS o iPad OS 13 o più recente installatu.

Una volta avete scontru i requisiti necessarii, pudete inizià a navigazione di siti web in un dispositivu è facilmente mandà à un altru dispositivu per cuntinuà induve avete lasciatu. Questa funzione hè perfetta per vede l'imaghjini o i video in più dettagliu nantu à una schermu più grande, cambiendu à un dispositivu più portatile mentre mantene una pagina specifica cun voi, o inizià una transazzione in un dispositivu è compie in un altru dispositivu induve a vostra infurmazione di pagamentu hè salvata. .

Per stallà sta funzione, avete bisognu di attivà iCloud per sparte e tabulazioni Safari in tutti i vostri dispositi Apple cunnessi. Nantu à u vostru iPhone, iPad, o iPod Touch, andate à Settings> iCloud> Safari, è attivate u toggle switch. Nantu à u vostru Mac, andate à Preferenze di Sistema> iCloud> Safari, è attivate l'interruttore.

Una volta iCloud hè stallatu per Safari, pudete inizià a spartera tabulazione. Nantu à u vostru iPhone, iPad, o iPod Touch, apre Safari, tocca u buttone Tabs, è tocca l'icona Plus (+) per apre una nova tabulazione. Ogni tabulazione aperta di Safari da altri dispositi cunnessi apparirà in a Pagina di Start per a nova tabulazione. Toccate un ligame di tabulazione per apre u vostru dispositivu o mantene u ligame per chjudellu in l'altru dispusitivu. Nantu à u vostru Mac, apre Safari, selezziunate u menù Segnalibri, è sceglite Mostra a pagina iniziale. Da a Pagina di Start, pudete accede à e tabulazioni aperte in altri dispositi cunnessi.

Sè vo ùn sò capaci à vede tabulazioni Safari aperti nant'à i vostri dispusitivi, assicuratevi chì vi sò firmatu cù u listessu ID Apple nant'à tutti elli. Sè vo aduprate un Apple ID differente, cambiate à quellu chì utilizate per i vostri altri dispositi Apple.

Cù sta cunfigurazione simplice, pudete facilmente sparte i ligami di u situ web in i vostri dispositi Apple è gode di una sperienza di navigazione senza saldatura. Pruvate è simplificà a vostra navigazione in linea in tutti i vostri dispositi.

