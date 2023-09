Cumu aduprà Grav Jump in Starfield: Una guida per viaghjà à traversu i sistemi

By

In u ghjocu assai anticipatu Starfield, una di e funzioni più essenziali hè u Grav jump. Questa capacità innovativa permette à i ghjucatori di viaghjà attraversu diversi sistemi planetarii è galassie. Se vulete spiegà diversi pianeti è imbarcate in avventure emozionanti, avete bisognu di maestru di u salto Grav.

Simile à u cuncettu di viaghju interstellare in i filmi di fantascienza, l'usu di u Grav jump in Starfield richiede uni pochi di passi. U primu è u più impurtante passu hè di attribuisce u putere à u Grav drive. Stu prucessu di allocazione di putere hè cruciale per un successu Grav jump.

Per fà un Grav jump in Starfield, seguitate sti passi simplici:

1. Aprite a carta di stella è selezziunate u sistema chì vulete viaghjà. Tenite in mente chì pudete viaghjà solu à i sistemi marcati in biancu, mentre chì i sistemi rossi seranu fora di portata per ora.

2. Una volta vi sò sceltu u sistemu bramatu, cliccate nant'à u buttone "Salta". Questu hà da invià u ghjocu per dumandà à attribuisce u putere à u vostru Grav drive.

3. Aduprate i vostri tasti freccia per piglià u putere da altre rùbbriche è almacenà in e riserve. Dopu, trasfiriu u putere almacenatu in u Grav drive.

4. Dopu à allocation putenza, pruvà à principià u saltu di novu, è u vostru Grav drive vi funziunà bè. Inizialmente, u Grav drive pò esse debule, ma avete l'opzione di aghjurnà.

Per aghjurnà u vostru Grav drive, visitate qualsiasi di i Tecnici di i servizii di nave situati in e cità maiò vicinu à u pod di sbarcu. L'aghjurnà u Grav drive vi permetterà di viaghjà à i sistemi di stella chì altrimenti seranu inaccessibili.

Ricurdativi chì l'esplorazione di novi sistemi stellari è l'aghjurnamentu di e capacità di a vostra nave sò dui aspetti chjave di l'esperienza Starfield. Allora, sfruttate a funzione Grav jump è imbarcate in avventure emozionanti in u ghjocu.

Fonti:

- Rishov Mukherjee, autore di "Starfield: How to use Grav jump", Dexerto (2023).

- Bethesda Game Studios, sviluppatore di Starfield.