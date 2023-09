Cumu trasfiriri l'articuli à a stiva di a vostra nave spaziale

Avete recentemente acquistatu articuli chì vulete almacenà in a stiva di a vostra nave spaziale? Ùn vi ne preoccupate, vi avemu cupertu cù una guida passu per passu nantu à cumu trasfiriri l'articuli in u magazzinu di a vostra nave.

Passu 1: Press u buttone Start in u vostru controller. Stu buttone hè tipicamenti rapprisintatu da trè linee horizontale impilate verticalmente. Premendo stu buttone, vi apre i paràmetri principali.

Passu 2: Locate è selezziunà l 'opzione "Ship", chì hè di solitu trovu nant'à u latu fondu-manca di u circulu.

Passu 3: Dopu à selezziunate a nave, avà duvete vede una maghjina di a vostra nave spaziale attiva. Pulsà u buttone X in u vostru controller per accede à a stiva di carica di a nave. Tenite in mente chì pudete almacenà solu l'articuli nantu à a vostra nave attiva.

Passu 4: Una volta à l'internu di a stiva di a nave, pudete scuntrà articuli chì avete acquistatu durante un shootout di nave spaziale. Press u buttone di spalla LB in u vostru controller per passà à l'inventariu di u vostru caratteru.

Passu 5: In l'inventariu di u vostru caratteru, truverete una lista d'articuli categurizzati da diverse sezioni cum'è Armi, Navi spaziali, Pacchetti, Caschi, Apparel, è Throwables. Localizà l'articulu chì vulete trasfiriri à a stiva di carica.

Passu 6: Evidenziate l'elementu sceltu è appughjà u buttone A in u vostru controller. Se l'articulu sparisce, significa chì hè statu trasferitu cù successu à a stiva di carica. In ogni casu, se l'articulu ùn si trasferisce, hè prubabile chì l'inventariu di a vostra nave hà righjuntu a so capacità massima.

Passu 7: Per verificà chì l'articulu hè statu guardatu in a stiva di carica, appughjà u buttone LB in u vostru controller di novu. Sè avete seguitu i passi currettamente, duvete truvà l'articulu sceltu in modu sicuru in a stiva di a vostra nave.

Et voilà ! Avete trasfirutu bè l'articuli à a stiva di a vostra nave spaziale. Avà pudete facilmente gestisce è urganizà u vostru inventariu mentre esplorate u vastu universu.

Fonti:

- nimu-