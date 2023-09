Cumu sguassà Apps da u vostru Apple Watch

L'eliminazione di l'applicazioni da u vostru Apple Watch hè un prucessu simplice, ma pò varià pocu secondu u layout di e vostre app. Quandu sguassate una app da u vostru Apple Watch, hè sguassata solu da u watch stessu, micca da u vostru iPhone. L'app iOS ferma nantu à u vostru iPhone, salvu chì ùn sceglite di sguassà separatamente.

Se i vostri app Apple Watch sò disposti in una vista di griglia, seguite questi passi:

1. Press u Digital Crown nant'à u vostru Apple Watch à vede u vostru Apps.

2. Toccate è mantene a pantalla finu à chì appare "Opzioni View".

3. Tap "Edit Apps."

4. Press u buttone 'x' accantu à l 'app vo vulete à sguassà.

5. Tap "sguassà App" nant'à u screnu dopu à cunfirmà.

Se i vostri app Apple Watch sò disposti in una vista di lista, seguite questi passi invece:

1. Press u Digital Crown à vede u vostru Apps.

2. Scroll falà à l 'app vo vulete à sguassà.

3. Swipe left nant'à l 'app è tu m'aimais l 'icona trash can.

4. Tap "sguassà App" nant'à u screnu dopu à cunfirmà.

Hè impurtante di nutà chì, mentri Apple permette di sguassà parechje di e so propiu app da u vostru Apple Watch, ci sò alcune app chì ùn ponu micca esse eliminate. Questi includenu i missaghji, u telefunu, u calendariu, l'orologio è i ricordi.

L'eliminazione di l'applicazioni da u vostru Apple Watch pò aiutà à declutter u vostru dispositivu è liberà spaziu per altre app. Inoltre, vi permette di persunalizà è urganizà u vostru sguardu secondu e vostre preferenze.

In generale, u prucessu di sguassà l'applicazioni da u vostru Apple Watch hè simplice è pò esse fattu in pocu minuti. Prufittate di una sperienza Apple Watch più pulita è persunalizata rimuovendu l'applicazioni indesiderate!

Definizione:

- Apple Watch: Un smartwatch sviluppatu da Apple Inc. Offre diverse funzioni cum'è u seguimentu di fitness, a cumunicazione è l'integrazione di l'app.

- iOS: U sistema upirativu sviluppatu da Apple Inc. per i so dispositi mobile, cumpresi iPhones, iPads, è iPod Touch.

