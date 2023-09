Cumu ghjucà à Starfield in Xbox One è Mobile

Sè site interessatu à ghjucà à Starfield ma ùn avete micca una Xbox Series X / S o un PC putente, ùn vi preoccupate micca! Pudete ancu ghjucà u ghjocu nantu à a vostra Xbox One o un dispositivu mobile.

Starfield hè nantu à Xbox Cloud Gaming?

Iè, Starfield hè dispunibule nantu à Xbox Cloud Gaming. Questu significa chì pudete ghjucà u ghjocu nantu à qualsiasi dispositivu chì sustene Xbox Cloud Gaming, cumpresu a vostra Xbox One o un dispositivu mobile. Tuttavia, tenite in mente chì ci ponu esse alcune limitazioni quandu si tratta di streaming games. Pudete sperimentà ritardi, visuale sfocata, artefatti bluccati è audio poviru se a vostra cunnessione Internet ùn hè micca abbastanza forte è stabile. Ma sè ùn avete micca avutu prublemi cù Xbox Cloud Gaming prima, aduprà u serviziu di streaming per ghjucà à Starfield hè una opzione viable.

Se vulete veramente ghjucà à Starfield in Xbox Series X, ma ùn avete micca u tempu di stallà, pudete ancu ghjucà à traversu u cloud streaming.

Cumu ghjucà à Starfield in Xbox One

Per ghjucà à Starfield in Xbox One, pudete trasmette in streaming via Xbox Cloud Gaming utilizendu u vostru abbonamentu Xbox Game Pass Ultimate. Basta accende a vostra Xbox One, andate à Game Pass, è truvate Starfield. Una volta chì avete situatu u ghjocu, cliccate nantu à "Play" per inizià u streaming. Ùn ci hè bisognu di stallà u ghjocu!

Tuttavia, tenite in mente chì i ghjochi in streaming usanu assai dati è larghezza di banda. Dunque, assicuratevi chì ùn avete micca un capu di dati per a vostra cunnessione Internet.

Cumu ghjucà à Starfield nantu à u telefuninu

Per ghjucà à Starfield nantu à u vostru dispositivu mobile, avete bisognu di stallà l'app Xbox Game Pass da Google Play Store (per Android) o Apple App Store (per iOS). Assicuratevi di esse un abbonatu Xbox Game Pass Ultimate.

Dopu avè installatu l'app, accede à u vostru contu Microsoft cù u stessu contu chì utilizate per pagà per Xbox Game Pass Ultimate. Truvate Starfield in a lista di ghjochi è toccu u so icona per apre a pagina di ghjocu. Sè site cunnessu à Game Pass Ultimate, vi vede un buttone verde chì dice "Play" in a pagina. Simply tuccà nant'à u principiu di ghjucà, senza bisognu di stallazione.

Hè impurtante à nutà chì ghjucà Starfield nantu à u telefuninu richiede un controller. Pudete utilizà un controller cunnessu via Bluetooth (cum'è un controller Xbox) o un controller chì clips in u vostru telefunu.

Dunque, ancu s'ellu ùn avete micca l'ultimu hardware di ghjocu, pudete sempre gode di ghjucà Starfield nantu à a vostra Xbox One o un dispositivu mobile attraversu Xbox Cloud Gaming.

Definizione:

- Xbox Cloud Gaming: u serviziu di ghjocu in nuvola di Microsoft chì permette à i ghjucatori di trasmette ghjochi in streaming à parechji dispositi, cumprese Xbox One è dispositivi mobili.

- Xbox Game Pass Ultimate: Un serviziu di abbonamentu furnitu da Microsoft chì dà à i ghjucatori accessu à una biblioteca di ghjochi, cumpresu Starfield.

Fonti:

- Radio Times: www.radiotimes.com