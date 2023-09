Cumu ping u vostru Apple Watch Utilizendu u Centru di cuntrollu di l'iPhone

Una di e funzioni novi in ​​iOS 17 vi permette di ping u vostru Apple Watch ligatu cù u Centru di cuntrollu di u vostru iPhone, senza avè da passà per l'app Find My. Questa funzione utile hè soprattuttu utile quandu pruvate di localizà u vostru Apple Watch in posti difficiuli di truvà cum'è sottu à u divano o in un cassetto.

Per fà usu di sta funzione, avete bisognu di aghjunghje manualmente u buttone "Ping My Watch" à u vostru Centru di cuntrollu. Eccu cumu:

1. Open l 'app Settings nant'à u vostru iPhone.

2. Andà à a rùbbrica Control Center.

3. Sottu "More Controls", toccu l'icona verde "+" per l'opzione Ping My Watch.

Una volta aghjustatu u buttone Ping My Watch à u vostru Centru di cuntrollu, pudete truvà facilmente u vostru Apple Watch toccu l'icona. Questu farà chì u vostru Apple Watch emette un tonu audible, facendu più faciule per voi di truvà.

Hè impurtante di nutà chì a funzione Ping My Watch funziona solu quandu u vostru iPhone è Apple Watch sò in a gamma Bluetooth o cunnessi à a stessa rete Wi-Fi. Se u vostru Apple Watch hè persu o arrubatu, avete sempre bisognu di utilizà l'app Find My per localizzallu.

Pudete aduprà a funzione Ping My Watch ancu s'è u vostru Apple Watch hè chjusu, carica, o nantu à u polsu. Questu face un strumentu versatile per truvà u vostru orologio in ogni situazione.

In cunclusioni, a nova funzione Ping My Watch in u Centru di cuntrollu di iOS 17 vi permette di localizà facilmente u vostru Apple Watch cù u vostru iPhone. Aghjunghjendu u buttone Ping My Watch à u vostru Centru di cuntrollu, pudete fà chì u vostru Apple Watch emette un tonu audible per aiutà à truvà lu. Solu assicuratevi chì u vostru iPhone è Apple Watch sò in u spaziu o cunnessi à a stessa rete Wi-Fi.+