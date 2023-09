Cumu ottimisà u almacenamentu in i dispositi MacOS

By

Se pussede un MacBook Pro o MacBook Air cù un almacenamentu limitatu, sapete quantu rapidamente quellu spaziu pò riempie. Tuttavia, MacOS hà una funzione integrata chjamata Optimize Storage chì pò aiutà à salvà spaziu preziosu in u vostru discu duru. Questa funzione funziona in cunjunzione cù "Store in iCloud" è "Empty Trash automaticamente", è sguassate automaticamente i filmi Apple TV è i programmi TV chì avete vistu, è ancu di mantene solu i più recenti allegati di e-mail quandu u spaziu di almacenamentu diventa un prublema. .

Per attivà a funzione Optimize Storage in u vostru dispositivu MacOS, seguitate sti passi:

Assicuratevi chì u vostru dispositivu funziona MacOS è hè aghjurnatu à l'ultima versione. Aprite l'Configurazione di u Sistema da u Launchpad o u menu. In a barra laterale sinistra, cliccate nant'à "Generale" è dopu cliccate nant'à "Storage". Da a lista di ozzione, cliccate nant'à "Optimize" è cunfirmà a vostra scelta.

Una volta chì avete attivatu Optimize Storage, MacOS cumminciarà à liberà u spaziu sguassendu i dati video da Apple TV+ è mantenendu solu l'allegati email più recenti. Se vi vede spessu Apple TV+ o affittu è cumprà filmi da a tenda digitale Apple, pudete avè un incrementu significativu in u spaziu di almacenamentu dispunibule.

Hè indispensabile à nutà chì sta funzione ùn affetta micca i video chì avete scaricatu o creati, è qualsiasi spettaculi TV o filmi chì avete acquistatu ponu esse scaricati in ogni mumentu. Sè vo site un cumpratore frequente o un affittuariu di media video, utilizendu a funzione Optimize Storage pò impedisce chì u almacenamentu di u vostru dispositivu MacOS si riempia troppu rapidamente.

Fonti:

Articulu fonte: Cliff Joseph / ZDNET

Nota: i ligami di fonte URL ùn sò micca furniti