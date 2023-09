Cumu aduprà FaceTime in Apple TV cù tvOS 17

L'ultima aghjurnazione di tvOS 17 per Apple TV porta una nova funzione eccitante: l'app FaceTime. Avà, l'utilizatori di l'Apple TV ponu fà chjamate FaceTime direttamente da a so TV utilizendu a funzione di camera di continuità in u so iPhone cù iOS 17. Questu permette una sperienza di videochiamata di grande schermu chì hè cunvene è perfetta per riunioni corporative.

Per utilizà FaceTime in Apple TV cù tvOS 17, avete bisognu di avè i seguenti prerequisiti:

- tvOS 17 installatu nantu à u vostru Apple TV

- iOS 17 stallatu nant'à u vostru iPhone

- Tramindui Apple TV è iPhone firmatu cù u listessu ID Apple

- L'iPhone è l'Apple TV cunnessi à a listessa rete WiFi

- Un iPhone cù supportu per a Camera di Continuità (iPhone XR o mudelli successivi)

Siccomu Apple TV ùn hà micca una camera integrata, a funzione Continuity Camera da macOS hè stata portata à tvOS 17. Quandu avete apertu l'app FaceTime in u vostru Apple TV, riceverete una notificazione in u vostru iPhone per cunnette à l'Apple TV. . Una volta cunnessu, vi sarà dumandatu di mette u vostru iPhone in modu di paisaghju vicinu à a TV cù a camera inversa di fronte à voi.

Per fà una chjama FaceTime in Apple TV cù tvOS 17, seguitate sti passi:

1. Lanciari l 'app FaceTime nant'à u vostru Apple TV.

2. Selezziunà u Apple ID vo vulete aduprà per chiama FaceTime.

3. Tap la notizia nant'à u vostru iPhone è accettà a cunnessione.

4. Place u vostru iPhone in l 'orientazione cunsigliatu vicinu à u TV.

5. Selezziunà u cuntattu vo vulete chjamà.

6. Una volta u cuntattu accetta a vostra chjama, sceglie trà trè modi Video: Center Stage, Portrait, è Reactions.

Utilizà FaceTime in Apple TV hà vantaghji cum'è a cunvenzione di una sperienza di videochiamata di grande schermu è una qualità di video megliu per via di l'usu di e camere posteriori di l'iPhone. Tuttavia, hè impurtante à nutà chì FaceTime in Apple TV hè dispunibule solu in scatuli Apple TV 4K-ready.

In più di FaceTime, pudete puru aduprà u vostru iPhone cum'è un remote à cuntrullà u Apple TV. Dunque, si tratta di riunioni di famiglia impurtanti o di chjama d'affari, pudete avà gode di l'esperienza nantu à una schermu TV più grande.

