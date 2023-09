Unisciti à u cullettivu Freestar in Starfield: Una guida

In u vastu universu di Starfield, u cullettivu Freestar offre un stile di vita più indisciplinatu è Wild West paragunatu à e Colonie Unite più strutturate. Ma questu ùn significa micca chì ùn mancanu di capacità è determinazione. Sè vo site prontu à abbraccià u spiritu di l'avventura è diventà una parte di u cullettivu Freestar, eccu cumu pudete unisce.

Prima, hè impurtante nutà chì ùn puderete micca unisce à e forze di sicurezza principali di Freestar Collective. Quelli pusizioni sò riservati per l'individui chì si trattanu di minacce cum'è a distruzzione di i carichi FC. Invece, pudete diventà un membru di i Freestar Rangers, un gruppu di individui duru chì sò spessu incaricati di risolve i prublemi in a fruntiera. I Freestar Rangers tenenu un certu prestigiu, ma hè cunsigliatu di ùn parlà micca di a vostra participazione cù a Crimson Fleet, i Colonies Uniti, o Ryujin Industries.

Per unisce à u cullettivu Freestar, in particulare i Freestar Rangers, avete bisognu di fà u vostru modu à Akila City, Akila, in u Sistema Cheyenne. Sè vo site in questa cità prima, pudete esse familiarizatu cù a situazione di robba in banca in corso. Se no, avete bisognu di affruntà prima. Parlate à u mariscal Daniel Blake davanti à u bancu. Ellu vi dumandu di negocià cù i ladri, è s'ellu ùn falla, vi tuccherà à eliminà li entri per u spinu.

Una volta chì avete trattatu bè cù i ladri di banche, parlate di novu cù u mariscal Blake. Suggerirà di firmà cù i Freestar Rangers. Avanzate à The Rock è truvate Ranger Emma Wilcox. Ella vi darà l'infurmazioni necessarii per unisce à u gruppu.

Se decide di cuntinuà, Ranger Wilcox vi dumandarà di sceglie unu di quattru compiti fora di u pianeta per pruvà sè stessu. Ogni compitu vene cun una ricumpensa di creditu sfarente, cusì sceglite cusì. Una opzione hè di eliminà un pirata Crimson Fleet, chì pò esse fattu senza abbandunà a vostra nave. Dopu avè finitu u compitu, torna à Emma è informala di u vostru successu. Allora vi purterà à l'uffiziu di Blake, induve ellu vi farà un Ranger Freestar ufficiale.

Sè site interessatu in più avventure cum'è Freestar Ranger, Emma averà incarichi supplementari per voi per continuà a catena di ricerca.

In cunclusione, unisce à u cullettivu Freestar in Starfield richiede determinazione, cumpetenza è a vuluntà di abbraccià a fruntiera selvatica. Facendu questi passi, pudete diventà un membru stimatu di i Freestar Rangers è imbarcate in avventure emozionanti in l'immensità di l'universu Starfield.

