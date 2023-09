Cumu uttene pezzi di nave in Starfield

E parti di a nave sò elementi essenziali in u ghjocu Starfield, postu chì riparà una parte significativa di u scafo di a vostra nave è vi permettenu di cuntinuà e vostre esplorazioni. Tuttavia, per via di a so massa di 10.00 ognunu, pudete portà solu un numeru limitatu di queste parti mentre avventurate. Dunque, hè impurtante sapè cumu ottene più di elli.

Ci hè parechje manere di acquistà pezzi di nave in Starfield. Prima, pudete cumprà da parechji venditori è buttreghi. Sti parti cumpariscenu tipicamente in o vicinu à a cima di a so lista di merchenzie per via di u so significatu. Certi lochi cunnisciuti induve pudete cumprà pezzi di nave include Jemison Mercantile in New Atlantis, Newill's Goods in Neon, è Shepherd's General Store in Akila. Inoltre, i chioschi di l'Autorità di Cummerciu, i navi mercantili è i buttreghi sò ancu fonti affidabili per l'acquistu di pezzi di nave. Altri venditori potenziali ponu purtà pezzi di nave, cusì vale a pena cuntrollà cun elli si avete bisognu.

In più di cumprà pezzi di nave, pudete ancu truvà mentre esplorate è saccheghjanu. Mantene un ochju fora per i cuntenituri di almacenamento lootable, postu chì ponu cuntene pezzi di nave. Calchì volta, pudete sbattà in pezzi di nave per casu mentre cercate in questi cuntenituri. Inoltre, e navi distrutte ponu ancu rende parti di nave. Ancu s'ellu ùn li lasciaranu micca sempre, vale sempre a pena di cuntrollà ogni nave caduta. I navi Crimson Fleet, in particulare, anu una probabilità più alta di abbandunà e parti di a nave.

Sè scuntrate una nave di faczione amica impegnata in una lotta di cani, avete l'uppurtunità di dumandà "alcuni pezzi di riparazione extra" cum'è ricumpensa per salvà. Questu hè un modu fantasticu per uttene pezzi di nave gratuitamente, postu chì a maiò parte di e navi seranu disposti à furnisce.

Ricurdativi, in più di questi metudi, pudete ancu pagà per a riparazione di navi parlendu à un Tecnicu di i servizii di nave in una baia di docking in una cità o in l'edificiu di i servizii di nave.

Stà ben fornitu di parti di a nave per assicurà chì a vostra nave resta in cundizioni eccellenti mentre esplorate e vaste zone di Starfield. Felice avventura !

