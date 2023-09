iOS 17: Cumu creà posters di cuntattu persunalizati è sparte cuntatti cù NameDrop

iOS 17, l'ultimu sistema operatore per iPhones, hè prestu per esse liberatu, à fiancu à a nova linea di prudutti di Apple. Questa aghjurnazione introduce parechje funzioni interessanti chì permettenu à l'utilizatori di persunalizà i so iPhone cum'è mai prima. Una caratteristica notevuli hè a capacità di creà un "poster" unicu per ogni cuntattu. Questa maghjina persunalizabile riempia u vostru schermu quandu site in una chjama cù quella persona o quandu vi chjamanu.

Per creà un poster di cuntattu, basta à appughjà nantu à "Contact Photo & Poster" in u prufilu di u cuntattu. Da quì, pudete sceglie un fondo per u poster. L'opzioni includenu l'usu di una foto, un fondo di culore, un Memoji o un monogramma. Pudete persunalizà l'aspettu di u nome di u cuntattu, cumprese u font è u culore. L'imaghjini di fondo pò ancu esse editatu tandu, applicà filtri, o sguassate u fondu.

iOS 17 introduce ancu una nova funzione chjamata NameDrop, chì permette à l'utilizatori di sparte rapidamente e so informazioni di cuntattu senza inserisce manualmente nomi è numeri di telefunu. Per utilizà NameDrop, l'utilizatori anu bisognu di mantene i so iPhones vicinu, simile à cumu si usa Apple Pay. Un popup apparirà cù l'infurmazioni di cuntattu ricevuti, chì offre l'opzione di edità i dati di cuntattu ricevuti.

L'aghjurnamentu di un poster di cuntattu in iOS 17 hè simplice quant'è seguità i passi iniziali per creà. Solu apre l'app Phone, truvate u cuntattu chì vulete edità, è toccu "Contact Poster & Photo" per fà l'aghjurnamenti desiderati. Inoltre, l'utilizatori ponu creà un cartellu di cuntattu è una foto per elli accedendu à a so propria carta di cuntattu in l'app Phone è toccu "A mo carta".

Per piacè nutate chì i poster di cuntattu ponu esse spartuti cù l'altri, ma l'utilizatori anu l'opzione di disattivà a spartera automatica. Sfurtunatamente, NameDrop hè attualmente dispunibule solu per sparta cuntatti trà i dispositi Apple cumpatibili è ùn hè micca dispunibule per l'utilizatori di Android.

