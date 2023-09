Cumu evità di diventà sovraccaricatu in Starfield

Starfield, l'ultimu RPG di Bethesda, hè un ghjocu massivu pienu di quests, articuli è stranieri. In ogni casu, hè faciule di ritruvà si troppu sopraffattu è incapaci di viaghjà veloce o sprint. Ma ùn teme micca ! Ci sò modi per evità sta situazione frustrante.

Prima, cessate di catturà tuttu ciò chì vi trovate. Mentre hè tentatore di cullà ogni articulu pocu, ùn hè micca necessariu. A vendita di articuli di pocu valore ùn darà micca assai prufittu, cusì cuncentrate nantu à cumpiendu missioni è vende articuli di valore altu invece. Lasciate u junk daretu è risparmiate u prublema.

In seguitu, aumentà a vostra capacità di trasportu. In Starfield, cum'è in altri ghjochi Bethesda, certe statistiche sò essenziali. Aumentà a vostra capacità di capacità di trasportu vi permetterà di portà più senza esse sovraccaricatu. Cumincià a macinazione prima per sbloccare livelli più alti è risparmià tempu à longu andà.

Fate l'abitudine di verificà regularmente l'articuli pesanti in u vostru inventariu. A classificazione di u vostru inventariu per pesu vi aiuterà à identificà è gestisce questi articuli. Prestate una attenzione particulare à e parti di a nave, chì sò pisanti, ma spessu trascurati, postu chì sò categurizzati cum'è articuli d'aiutu. Mantene e parti di a nave nantu à a vostra nave piuttostu cà di purtari.

Selezziunate uni pochi d'armi per aduprà è vende o almacenà u restu. Questu vi permetterà di fucalizza e vostre cumpetenze, portà menu munizioni, è evità di esse pesatu da parechje armi. Inoltre, apprufittate di a baia di carica di a vostra nave per almacenà risorse, oggetti di valore è oggetti chì occupanu spaziu in u vostru inventariu.

Mantene un ochju per i vestiti spaziali chì furniscenu capacità di almacenamento extra. Questi vestiti ponu aumentà significativamente a vostra capacità di trasportu è rende e vostre avventure più gestite. Inoltre, sè vo avete un cumpagnu, utilizate u so spaziu d'inventariu per sparghje u pesu è alleggerite a vostra carica.

Se tuttu u restu falla, utilizate chimichi o alcolu per rinfurzà temporaneamente a vostra capacità di trasportu. In ogni casu, aduprate pocu è esse attenti à qualsiasi effetti negativi chì ponu avè nantu à u vostru caratteru.

Seguendu sti cunsiglii è trucchi, pudete evità di esse sovraccaricatu in Starfield è gode di una sperienza di ghjocu più perfetta.

